Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия

Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия

  • 10 окт 2025 | 20:02
  • 338
  • 0
Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия

Наставникът на Лацио Маурицио Сари подкрепи изразената позиция на Адриен Рабио относно планирания мач между Милан и Комо в Австралия, като същевременно порица Луиджи Де Сиерво за неговия отговор. Халфът на “росонерите” определи преместването на двубоя на друг континент като лудост, а изпълнителният директор на Серия "А" му отвърна, че не бива да има претенции предвид скъпоплатената му заплата.

Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан
Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

“Мисля, че Рабио е прав. Парите не оправдават всичко. Също така смятам, че той получи лош отговор. Нямаше нужда да се споменава финансовия фактор. Още повече, че Рабио би могъл да отговори, че ако той не се бореше на терена на всеки три дни, президентът на Серия А също нямаше да получава пари, защото нямаше да има първенство. Освен това Рабио е фантастичен човек”, коментира Сари пред клубната телевизия на Лацио.

Във Франция подкрепиха Рабио за мнението му
Във Франция подкрепиха Рабио за мнението му

Треньорът добре познава Рабио от съвместния им период в Ювентус през сезон 2020/21. Френският национал също така получи подкрепата на националните съюз на професионалните футболисти в неговата родина и в Италия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 10966
  • 19
Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

  • 10 окт 2025 | 15:48
  • 839
  • 0
Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 5466
  • 2
Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер получи заслужено признание

  • 10 окт 2025 | 14:59
  • 1816
  • 0
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
  • 1147
  • 0
Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 1695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 4645
  • 10
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 13304
  • 15
11-те на Португалия (U21) и България (U21)

11-те на Португалия (U21) и България (U21)

  • 10 окт 2025 | 20:20
  • 2804
  • 1
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

  • 10 окт 2025 | 20:10
  • 876
  • 0
Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

  • 10 окт 2025 | 20:39
  • 212
  • 0
Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

  • 10 окт 2025 | 20:54
  • 46
  • 0