Сари също подкрепи Рабио относно мача на Милан в Австралия

Наставникът на Лацио Маурицио Сари подкрепи изразената позиция на Адриен Рабио относно планирания мач между Милан и Комо в Австралия, като същевременно порица Луиджи Де Сиерво за неговия отговор. Халфът на “росонерите” определи преместването на двубоя на друг континент като лудост, а изпълнителният директор на Серия "А" му отвърна, че не бива да има претенции предвид скъпоплатената му заплата.

“Мисля, че Рабио е прав. Парите не оправдават всичко. Също така смятам, че той получи лош отговор. Нямаше нужда да се споменава финансовия фактор. Още повече, че Рабио би могъл да отговори, че ако той не се бореше на терена на всеки три дни, президентът на Серия А също нямаше да получава пари, защото нямаше да има първенство. Освен това Рабио е фантастичен човек”, коментира Сари пред клубната телевизия на Лацио.

Треньорът добре познава Рабио от съвместния им период в Ювентус през сезон 2020/21. Френският национал също така получи подкрепата на националните съюз на професионалните футболисти в неговата родина и в Италия.

