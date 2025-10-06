Кметът с предложение за името на новия стадион на Интер и Милан

Кметът на Милано Бепе Сала призна, че правата за името на новия стадион ще бъдат избрани от Интер и Милан, но отправи предложение, свързано с историята на съоръжението. Той намекна, че името "Сан Сиро" би било удачно.

Двата клуба най-накрая получиха “зелена светлина” от местния съвет да закупят земята около. “Джузепе Меаца“ в района Сан Сиро за около 197 милиона евро. Това ще им позволи да построят нова арена на мястото, което в момента се използва за паркинг, след което сегашният стадион ще бъде разрушен. Както е при много нови футболни съоръжения, правата за името са важна част от спонсорския процес – факт, признат и от градоначалника.

“Това е избор, който зависи от клубовете. Очевидно е, че повечето европейски и световни стадиони вече имат спонсорство под формата на право да носят дадено име“, заяви кметът по време на събитие.

“Ще изразя собственото си мнение не като кмет, а като фен. Никога не успях да наричам стадиона „Меаца“, с цялото ми уважение към личността на Джузепе Меаца, така че просто го наричах Сан Сиро. На мен "Сан Сир" ми харесва”, добави Сала.

Струва си да се отбележи, че макар много хора все още да наричат стадиона „Сан Сиро“, това всъщност е името на квартала в града, където се намира той.

Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион

Съоръжението се е наричало „Стадио Сан Сиро“ до 1979 г., когато е преименувано в чест на Джузепе Меаца – световният шампион с Италия от 1934 и 1938 г., който е играл и за Интер, и за Милан в кариерата си.

Любопитно е, че при построяването си през 1926 г. от Милан стадионът е бил частна собственост, но през 1935 г. е закупен от местния съвет, а Интер започва да го използва едва през 1947 г.