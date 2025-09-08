Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е отхвърлил три оферти от клубове от саудитската професионална лига през лятото. И трите клуба са подкрепени от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, съобщава talkSPORT.

В началото на лятото Ал-Хилал отправи широко оповестено предложение, което включваше оферта от 100 милиона паунда към Юнайтед и договор на стойност около 200 милиона паунда за играча. В крайна сметка обаче Фернандеш избра да остане, настоявайки, че иска да помогне за преустройството на Юнайтед.

След това Ал-Насър, клубът на Кристиано Роналдо, също се свърза с подобна оферта, но отговорът от страна на Фернандеш беше същият.

Последният опит дойде от Ал-Итихад в заключителните дни на европейския летен трансферен прозорец. Техният интерес обаче се усложни от факта, че квотата за чуждестранни играчи в клуба е запълнена.

Трансферният прозорец в Саудитска Арабия не затваря до 10 септември, но Ал-Итихад трябва да продаде една от чуждестранните си звезди, за да освободи място за Фернандеш.

Снимки: Gettyimages