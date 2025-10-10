Бруно Фернандеш: От малък мечтая за световна титла с Португалия

След две победи в два мача на старта на квалификациите за Световното първенство през 2026 г., Португалия посреща Ирландия тази събота, а нов успех може да ги доближи значително до класирането. Бруно Фернандеш беше говорител на националния отбор преди сблъсъка от 3-ия кръг и отказа да гледа твърде напред към евентуално спечелване на титлата, въпреки че призна, че това е мечта.

„Нашата цел е да победим Ирландия. След това е да се класираме. След като сме на Световното първенство, е да мечтаем за това Световно първенство. Всички отбори искат да спечелят всеки мач. В толкова кратък турнир е възможно да стигнеш до финал дори с малко победи. Нашата мечта е там. Тя е наша и на всички португалци. Аз мечтаех за това от малък и не бях аз играчът. Исках да видя Португалия на върха на света. И така ще продължа да мечтая, докато тази цел не бъде изпълнена“, заяви той.

Полузащитникът, който е една от ключовите фигури в отбора, вярва, че добрата атмосфера в националния отбор е предимство, дори ако понякога това предизвиква и известно… раздразнение.

„Това единство съществува, защото няма незаменими, въпреки че някои играят повече от други. Тази конкуренция ни кара да растем, с винаги състезателни тренировки. Това е много здравословно съперничество, както на терена, така и извън него, защото прекарваме много време заедно извън тренировките. Винаги искаме да добавим нещо положително към групата“, започна той, отбелязвайки обаче, че добрата атмосфера не е достатъчна, за да спечелиш състезание като Световното първенство.

„Наличието на здравословна и позитивна атмосфера винаги е по-добре. Но мисля, че това не е достатъчно, за да спечелиш. Много отбори имат добра атмосфера, но това не е достатъчно. В националния отбор най-важното е да оставиш егото настрана. Всички се дразним, когато не играем, защото сме свикнали да сме титуляри в нашите клубове, които са големи клубове. Всички искаме да играем, но трябва да добавим нещо въпреки това раздразнение. Защото има по-голямо добро от това раздразнение, което е групата. И това трябва винаги да е над всичко. Тук атмосферата е много добра и качеството е голямо. Трябва да съберем всичко това, за да имаме успех“, подчерта той.