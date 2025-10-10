Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Бруно Фернандеш: От малък мечтая за световна титла с Португалия

Бруно Фернандеш: От малък мечтая за световна титла с Португалия

  • 10 окт 2025 | 22:07
  • 267
  • 0
Бруно Фернандеш: От малък мечтая за световна титла с Португалия

След две победи в два мача на старта на квалификациите за Световното първенство през 2026 г., Португалия посреща Ирландия тази събота, а нов успех може да ги доближи значително до класирането. Бруно Фернандеш беше говорител на националния отбор преди сблъсъка от 3-ия кръг и отказа да гледа твърде напред към евентуално спечелване на титлата, въпреки че призна, че това е мечта.

„Нашата цел е да победим Ирландия. След това е да се класираме. След като сме на Световното първенство, е да мечтаем за това Световно първенство. Всички отбори искат да спечелят всеки мач. В толкова кратък турнир е възможно да стигнеш до финал дори с малко победи. Нашата мечта е там. Тя е наша и на всички португалци. Аз мечтаех за това от малък и не бях аз играчът. Исках да видя Португалия на върха на света. И така ще продължа да мечтая, докато тази цел не бъде изпълнена“, заяви той.

Полузащитникът, който е една от ключовите фигури в отбора, вярва, че добрата атмосфера в националния отбор е предимство, дори ако понякога това предизвиква и известно… раздразнение.

„Това единство съществува, защото няма незаменими, въпреки че някои играят повече от други. Тази конкуренция ни кара да растем, с винаги състезателни тренировки. Това е много здравословно съперничество, както на терена, така и извън него, защото прекарваме много време заедно извън тренировките. Винаги искаме да добавим нещо положително към групата“, започна той, отбелязвайки обаче, че добрата атмосфера не е достатъчна, за да спечелиш състезание като Световното първенство.

„Наличието на здравословна и позитивна атмосфера винаги е по-добре. Но мисля, че това не е достатъчно, за да спечелиш. Много отбори имат добра атмосфера, но това не е достатъчно. В националния отбор най-важното е да оставиш егото настрана. Всички се дразним, когато не играем, защото сме свикнали да сме титуляри в нашите клубове, които са големи клубове. Всички искаме да играем, но трябва да добавим нещо въпреки това раздразнение. Защото има по-голямо добро от това раздразнение, което е групата. И това трябва винаги да е над всичко. Тук атмосферата е много добра и качеството е голямо. Трябва да съберем всичко това, за да имаме успех“, подчерта той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Световните квалификации: Исландия изравни на Украйна

Световните квалификации: Исландия изравни на Украйна

  • 10 окт 2025 | 22:00
  • 15102
  • 0
Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

  • 10 окт 2025 | 21:45
  • 826
  • 0
Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

  • 10 окт 2025 | 21:28
  • 530
  • 0
Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

  • 10 окт 2025 | 21:08
  • 991
  • 0
Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

  • 10 окт 2025 | 22:12
  • 1671
  • 2
Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

  • 10 окт 2025 | 22:39
  • 1694
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 10456
  • 24
Португалия (U21) 0:0 България (U21)

Португалия (U21) 0:0 България (U21)

  • 10 окт 2025 | 22:18
  • 8348
  • 17
Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

  • 10 окт 2025 | 22:39
  • 1694
  • 1
Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

  • 10 окт 2025 | 22:12
  • 1671
  • 2
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 18248
  • 19
Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

  • 10 окт 2025 | 22:20
  • 2968
  • 3