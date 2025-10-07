Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  Монтела: Целта ни е да си осигурим минимум второ място

Монтела: Целта ни е да си осигурим минимум второ място

  • 7 окт 2025 | 17:22
  • 296
  • 0
Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела заяви, че пред неговите играчи предстоят два много важни мача и те искат да си гарантират най-малко второто място в група Е. Турция най-напред ще играе с България, а на 14 октомври в Коджаели ще посрещне състава на Грузия.

"Ще направим всичко възможно да стигнем максимално напред, а след Световното ни чака и Европейско първенство през 2028-а година. Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за Световното първенство.

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците ще пристигнат в София в петък и вече е ясно, че няма да тренират на националния стадион "Васил Левски", а са поискали едва 15 минути за опознавателна разходка по терена. Тяхната тренировка в петък ще бъде на базата Хасан Доган в Рава (Истанбул) в 11:00 часа сутринта. Срещата е в събота (11 октомври) от 21:45 часа.

Турция с всичките си големи звезди срещу България
Турция с всичките си големи звезди срещу България

"Вярвам, че заедно ще се издигнем на още по-големи висоти и мечтая да отидем заедно на Световното първенство през 2026 година", добави капитанът Хакан Чалханоолу.

