Монтела: Целта ни е да си осигурим минимум второ място

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела заяви, че пред неговите играчи предстоят два много важни мача и те искат да си гарантират най-малко второто място в група Е. Турция най-напред ще играе с България, а на 14 октомври в Коджаели ще посрещне състава на Грузия.

"Ще направим всичко възможно да стигнем максимално напред, а след Световното ни чака и Европейско първенство през 2028-а година. Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за Световното първенство.

Турците ще пристигнат в София в петък и вече е ясно, че няма да тренират на националния стадион "Васил Левски", а са поискали едва 15 минути за опознавателна разходка по терена. Тяхната тренировка в петък ще бъде на базата Хасан Доган в Рава (Истанбул) в 11:00 часа сутринта. Срещата е в събота (11 октомври) от 21:45 часа.

"Вярвам, че заедно ще се издигнем на още по-големи висоти и мечтая да отидем заедно на Световното първенство през 2026 година", добави капитанът Хакан Чалханоолу.

