Вратар, хванал три дузпи на Рома в един мач, излиза в събота срещу България

Първият сигурен титуляр на турския национален отбор за съботното гостуване на България в София вече е ясен и това е вратарят на френския Лил Берке Йозер, съобщи сайтът uyan32.com.

Смятаният за сигурен титуляр под рамката Угурджан Чакър не взе участие в тренировката днес, допълва пък fotospor.com. Все още няма официално съобщение за състоянието му, но медиите предполагат, че става дума за контузия.

България очаква Турция в събота (11-и октомври) от 21.45 часа на националния стадион "Васил Левски". На 14-и този месец са четвъртите мачове за отборите в група "Е на квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026-а година – България ще пътува до испанския град Валядолид, а Турция ще срещне Грузия на стадиона в Коджаели.

Самият Йозер влезе в лагера с лека травма, която го извади от заниманието в първия ден. Контузията беше получена в неделя по време на мача на клубния му тим Лил срещу Пари Сен Жермен. Днес обаче 191-сантиметровият страж е напълно здрав. В групата всъщност има общо четирима вратари, а другите двама са Мерт Гюнок или Алтай Байъндър от Манчестър Юнайтед. Шансовете им да бъдат титуляри за момента са доста ограничени.

Последната част от тренировката бе изпълнена с тактическа, двустранна игра, а отборът без потници излезе победител. Високото темпо се усещаше през цялата тренировка, а индивидуалното внимание на мениджъра Монтела към всеки играч беше очевидно, тъй като той спря няколко пъти мачлето и говори с футболисти. Отделно от това по време на въпросната двустранна игра, Йозер беше в групата на отбора без потници, който спечели, и това още повече затвърждава предположенията, че ще излезе титуляр в София. Само преди шест дни Берке Йозер записа името си срещу исторически факт, спасявайки три дузпи при победата на Лил с 1:0 над Рома в Лига Европа.