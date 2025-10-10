Мхитарян към Моуриньо: Ти си боклук

Популярни
  10 окт 2025
Хенрих Мхитарян, арменският полузащитник на Интер, тази седмица издаде своята автобиография, озаглавена „Моят живот винаги в центъра“. В книгата опитният 36-годишен футболист разказва за невероятен епизод с Жозе Моуриньо. Мхитарян е работил с настоящия треньор на Бенфика в редиците на „червените дяволи“ в продължение на сезон и половина, между 2016 и 2018 г., като е бил разменен с чилиеца Алексис Санчес, тогава в Арсенал, по време на зимния трансферен прозорец.

В книгата си играчът на Интер си спомня как португалският треньор го е тласнал към изхода на клуба, което е довело до доста неприятелски думи по време на спор между двамата.

„Критикуваш ме година и половина, откакто дойдох в Манчестър Юнайтед. Знаеш ли какво имам да ти кажа? Ти си боклук. Разбра ли? Ти си боклук! Изгубих си търпението, ти си голям боклук“, на което Моуриньо е отговорил: „Никога повече не искам да те виждам пред очите си“.

„Моля те, отиди в Арсенал!“

„По време на тренировки той не ми казваше нищо. Цареше гробна тишина, но всяка вечер ми изпращаше съобщения в WhatsApp, в които пишеше: „Мики, моля те, тръгвай си“. Ситуацията стана гротескна и аз винаги му отговарях едно и също: „Ще намеря правилния отбор, в противен случай ще чакам до лятото“. В средата на януари той промени подхода си и започна да казва: „Мики, моля те, тръгвай си, за да мога да взема Алексис Санчес“. Мино [Райола, агентът] работеше по тази сделка и аз започнах да му казвам да не ми изпраща повече съобщения и ако иска, да говори с моя агент“, се чете още в откъса от книгата на арменеца.

Ирония на съдбата, Моуриньо отново работи с арменеца в Рома, където бяха доста по-успешни и спечелиха първия европейски трофей в историята на клуба – Лигата на конференциите през 2022 г.

