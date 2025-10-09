Шчесни: Старая се да бъда за Жоан Гарсия това, което Буфон беше за мен

Резервният вратар на Барселона Войчех Шчесни беше категоричен, че не се опитва да се конкурира с новия титуляр на тази позиция в тима Жоан Гарсия, а вместо това се старае да подпомага неговото развитие като футболист. Полският ветеран също така даде своето мнение за това как капитанът Марк-Андре тер Стеген приема това, че вече не е първи избор за вратата на каталунците.

“Не знам дали Жоан ще бъде готов за Ел Класико. Надявам се, че няма да се наложи да гледате мен, защото ми се иска той да се възстанови скоро и бързо от неговата контузия. Знам каква е моята роля този сезон и за мен най-големият успех ще бъде Жоан да направи голяма и успешна кампания. Така че от моя страна няма нито конкуренция, нито съперничество помежду ни. Аз просто се опитвам да го подкрепям по най-добрия възможен начин. Мога да играя, но се надявам той да се завърне възможно най-скоро. Това не означава, че съм мързелив и че не искам да играя. Харесва ми да участвам в мачовете, но просто му желая скорошно завръщане.

Войчех Шчесни не иска да играе срещу Реал Мадрид

Много съм щастлив от постигнатото в моята кариера и затова доста лестно мога да приема да бъса от помощ на един вратар, който тепърва започва своята кариера. Също така се опитвам да покажа за поредна година, че съм на най-високо ниво. Когато получа възможност или се стигне до извънредна ситуация като сегашната, в която останалите са контузени, играя с радост и давам най-доброто от себе си. Но, както съм казвал, човек си поставя цели в началото на сезона: сега искам да спечеля този или онзи трофей… Моята най-голяма цел е да помагам на Жоан и просто се опитвам да го правя по най-добрия начин. При цялото напрежение, което идва с играта в един клуб като Барселона, не мисля, че на него му е нужно и напрежението да се конкурира с един ветеран.

Аз никога не се конкурирам, за мен това не е добра дума. Добър приятел съм с всички вратари, които са ми били съотборници. Когато аз съм играл, те са ме подкрепяли, а когато те са играли, аз съм се радвал за тях. В Ювентус бях заедно с Джанлуиджи Буфон, който ми беше идол като дете. Да гледам как тренираше всеки ден, как се държеше на терена и извън него, както и как говореше със съотборниците си ме научи на много. Може би от него съм научил най-много. С него не съм имал конкуренция, защото той беше титуляр една година, след което се завърна в отбора, за да бъде моя резерва, като взаимно се подкрепяхме. Работихме за доброто на тима и имахме фантастични години. Дали се старая да имам същата връзка с Жоан? Да, в малка степен. Мисля, че след като имах този опит да бъда с някой, който беше най-добрият пример за мен, аз съм длъжен да предоставя същото на Жоан. Вероятно той няма да научи толкова от мен, колкото аз от Джиджи, но процесът е доста сходен.

Как приема Тер Стеген ролята си на резерва? Не мисля, че това е приятна ситуация за него. Аз бях в същото положение в Ювентус и затова реших да се оттегля от футбола. Не съветвам Марк да направи същото, защото все още може да има голям принос към футбола, макар и в тази професия понякога да се налага да приемаш решения, които те нараняват. Клубът реши да подпише с Жоан и имаше възможността да привлече талант от световна класа, който може да играе в Барса през следващите 15 години. Сигурно е разочароващо за него, след като беше толкова важен играч в продължение на толкова години, но Марк е много интелигентен човек и мисля, че проявява разбиране. Това решение на клуба не е само за настоящето, но и за бъдещето. С него си говорихме доста през лятото и мисля, че разбира. Сега най-важно за него е да възвърне физическата си форма, защото пропусна цялата минала година. Сега той трябва да се справи с една стара контузия, но съм сигурен, че щом се възстанови, ще има още много какво да даде на футбола”, коментира Шчесни в свое интервю за “Мундо Депортиво”.

