Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг разкритикува решението мачът от 17-ия кръг на испанското първенство между Виляреал и каталунците да се проведе на стадион „Хард Рок“ в Маями, щата Флорида, САЩ.

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

“Не ми харесва идеята да играем там, не съм съгласен с това. Несправедливо е спрямо турнира. Сега играем гостуващ мач на неутрален терен. Не ми харесва, не мисля, че е правилно за играчите. Клубовете ще получат заплащане за това, но не съм съгласен с провеждането на мач от Ла Лига в Маями. Разбирам, че други клубове не са съгласни”, сподели де Йонг.

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Преди това имаше съобщения, че испанските клубове ще спечелят между 5 и 6 млн евро благодарение на мача в САЩ.

💥 Frenkie De Jong raja del partido en Miami que enfrentará a @FCBarcelona y @VillarrealCF



🧐 “No es justo. Vamos a jugar un partido fuera de casa en terreno neutral"



❌ “No estoy de acuerdo con esto, no me gusta que vayamos a jugar allí"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/sDHIHIUnov — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2025