  Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

  • 9 окт 2025 | 03:33
Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг разкритикува решението мачът от 17-ия кръг на испанското първенство между Виляреал и каталунците да се проведе на стадион „Хард Рок“ в Маями, щата Флорида, САЩ.

“Не ми харесва идеята да играем там, не съм съгласен с това. Несправедливо е спрямо турнира. Сега играем гостуващ мач на неутрален терен. Не ми харесва, не мисля, че е правилно за играчите. Клубовете ще получат заплащане за това, но не съм съгласен с провеждането на мач от Ла Лига в Маями. Разбирам, че други клубове не са съгласни”, сподели де Йонг.

Преди това имаше съобщения, че испанските клубове ще спечелят между 5 и 6 млн евро благодарение на мача в САЩ.

