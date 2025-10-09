Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази добрите си чувства от новината за историческото решение, че Барселона и Виляреал ще играят мач от Ла Лига на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида (САЩ).

„Очакваме с нетърпение да посрещнем всички наши фенове обратно в Съединените щати и сме благодарни на Ла Лига за възможността да бъдем по-близо до един от ключовите стратегически пазари на клуба.

Посещаваме тази страна от много години и винаги усещаме страстта, която Барселона предизвиква . Като клуб от световна класа с милиони фенове по целия свят, ние използваме тази възможност, за да засилим ангажимента си да работим с нашата международна фенска база, особено на ключов пазар като Съединените щати.

Официалният мач в Маями, където общността на Барселона е толкова силна, ще бъде великолепно зрелище, с два отбора, играещи на най-високо ниво”, отбеляза президентът на „Блаугранас“.

Двубоят между Виляреал и Барселона ще бъде част от 17-ия кръг на Ла Лига и ще се проведе на 20-и декември (събота) на стадион "Хард Рок Стейдиъм“.

