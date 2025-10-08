Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Защитникът на Челси Марк Кукурея коментира предстоящия мач между Барселона и Вилярела, който ще се изиграе в Маями, САЩ. Според европейския шампион с Испания такъв вид срещи са добра идея, тъй като приковават към себе си особено силно внимание.

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

“Това може да е нещо хубаво, защото зрелището се пренася в друга част на света. И хората, които са там и не могат да си позволят да пътуват, могат да гледат мач от испанското първенство”, каза Кукурея.

Marc Cucurella reacts to UEFA's announcement that Barcelona vs Villarreal will be played in Miami this season. pic.twitter.com/4KQHQyYp81 — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2025

Двубоят между Виляреал и Барселона ще бъде част от 17-ия кръг на Ла Лига и ще се проведе на 20-и декември (събота) на стадион "Хард Рок Стейдиъм“.