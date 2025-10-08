Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Защитникът на Челси Марк Кукурея коментира предстоящия мач между Барселона и Вилярела, който ще се изиграе в Маями, САЩ. Според европейския шампион с Испания такъв вид срещи са добра идея, тъй като приковават към себе си особено силно внимание.
Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями
“Това може да е нещо хубаво, защото зрелището се пренася в друга част на света. И хората, които са там и не могат да си позволят да пътуват, могат да гледат мач от испанското първенство”, каза Кукурея.
Двубоят между Виляреал и Барселона ще бъде част от 17-ия кръг на Ла Лига и ще се проведе на 20-и декември (събота) на стадион "Хард Рок Стейдиъм“.