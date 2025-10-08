Войчех Шчесни не иска да играе срещу Реал Мадрид

Войчех Шчесни, на когото пак се наложи да застане на вратата на Барселона, изненадващо каза, че не желае да играе в Ел Класико. Мачът с Реал Мадрид на “Бернабеу” е на 26 октомври. 35-годишният страж предпочита под рамката да се завърне титулярът Жоан Гарсия, който обаче е контузен и работи върху възстановяването си. За момента изобщо не е сигурно, че Гарсия ще бъде готов за сблъсъка с “белите”.

“Желая бързо възстановяване на Жоан и изобщо не разчитам да играя в Класикото“, заяви Шчесни пред „WP Sportowe Fakty“ в родината си.

Ветеранът уверява, че ролята му в Барса е напълно ясна и тя е да помага на Гарсия, който е безспорният титулярен страж на отбора както сега, така и за години напред: “Мисля, че той е момче с огромен потенциал. Мога искрено да кажа, че мога да му помогна. Приемам тази роля с голяма отговорност. Не искам никой да се съмнява. Тук никога няма да има конкуренция за фланелката с номер едно.“

Полският вратар коментира, че отношенията му с Жоан са много добри и е убеден, че той ще се превърне в най-добрия вратар в света. „Ценя яснотата в нашите отношения. Той знае каква точно е моята роля и аз искам да повлияя на представянето му. Нямам никакви съмнения кой ще бъде и кой трябва да бъде титулярният вратар на Барселона“, коментира Шчесни категорично.

Въпреки това полякът е наясно, че трябва да бъде подготвен за всичко, тъй като във всеки един момент може да се наложи да излезе на терена при контузия или наказание. „Знам, че звучи като клише, но подготовката ми за мач не зависи от това дали играя, или не. Опитвам се да бъда готов за всяка възможност. Очаквах да бъда втори вратар, но това носи риска да се наложи да застана на вратата във всеки един момент и трябва да съм нащрек“, посочи той.