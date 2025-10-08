В Барселона не изключват да копират ПСЖ в атака

Според мнозина Барселона може би се нуждае от нов централен нападател, но според спортния директор Деко сега не е моментът да се говори нито за трансфери, нито за подновяването на договора на Роберт Левандовски. Той също така припомни, че Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига, играейки без типичен централен нападател. Ето защо вариантът да се копира системата на парижани в атака е на дневен ред.

През втория си сезон начело на тима Ханзи Флик разполага с двама централни нападатели. Единият е Роберт Левандовски, който е на 37 години и кара своя четвърти сезон в клуба, а другият е 25-годишният Феран Торес, който бе преместен от крилото към върха на атаката. Двамата се редуват в първите 10 мача от кампанията.

През последните дни се заговори, че Барса търси нов централен нападател, като името на Ерлинг Холанд се споменаваше нееднократно. В интервю за предаването „Tot Costa“ на Catalunya Ràdio обаче спортният директор на „блаугранас“ Деко охлади очакванията. Той коментира и преговорите за удължаване на договора на поляка: „Няма да говорим за подновяване на договори през октомври. Нека караме стъпка по стъпка. Той е един от най-добрите нападатели в последните години, на страхотно ниво. Помогна ни много. Вкарал е над 40 гола, но ще анализираме това по-късно. Сега е време да говорим за възстановяването на контузените играчи.“

Деко многократно подчерта, че големите „трансфери“ за клуба са подновяванията на договорите. „Не трябва да се вманиачаваме по идеята за №9, може и да сгрешим“, заяви той, аргументирайки се, че „може би е възможно да се играе и без типичен №9. Не е моментът да говорим за трансфери. Феран може да играе като №9. Да говорим за №9 е малко погрешно, въпреки че има добри играчи на пазара.“

Деко призна, че отвъд ограниченията на правилото 1:1 целта е била „да изградим отбор, който няма нужда да ходи толкова често на пазара“. Той настоя: „Когато подновяваме договори, ние също все едно привличаме играчи. Успяхме да не продадем нито един важен футболист.“

Той изброи много играчи като Фермин, Педри, Гави... „Много клубове биха искали да имат тези футболисти.“ В заключение Деко каза: „Имаме шампионски отбор от най-високо ниво, който трябва да подобряваме. По-добре е да излизаме на пазара по-спокойно.“