Кубарси: Нямам татуировки, не играя игри и съм обикновено момче с перчем

18-годишния централен защитник на Барселона и националния отбор на Испания Пау Кубарси говори пред “Ас” за Ел Класико на 26 октомври, за националния отбор, за личния си живот и за своите амбиции. В момента той се подготвя за световните квалификации срещу Грузия и България.

Казват ми, че сте дошли на лагера с учебниците, защото искате да учите „Бизнес администрация и мениджмънт“?

Е, футболът не оставя много време. Но да, искам да се подготвям и съм записал курс по „Бизнес администрация и мениджмънт“. Заниманията са три пъти седмично в следобеда и е по-спокойно от университета, който изисква повече време. Така имам време и да се възстановявам, и да уча.

Защо точно бизнес? Това не изглежда типично за централен защитник. За такъв пост може би повече подхожда медицина, за да можеш да поправяш това, което си счупил...

Е, понякога може да ми се изплъзне някое без да искам. Но не е в стила ми да ритам хората. Опитвам се да играя чисто, но футболът е контактен спорт и понякога има удари.

Факт е, че почти всички съвременни централни защитници биха могли да бъдат добри халфове във всеки отбор от 90-те. Така ли е?

Така казват, защото днес трябва да можеш добре да изнасяш топката. Това много помага на отбора, на отборите, които играят с топката. В Барса всички израстваме с това умение – да изнасяме добре топката отзад. От малки ни натискат много да работим върху това.

Барса допусна две поредни загуби - нещо, което не се беше случвало отдавна. И в последния кръг Севиля ви вкара четири гола, което не се беше случвало, откакто ти си бил на 7 години... Беше през 2015 г. в мач срещу Селта, който загубихте с 4:1 във Виго...

Бях много малък, но си спомням това поражение на „Балаидос“. Да загубиш винаги боли, но когато е с такава голяма разлика, боли още повече. Трябва обаче да се вгледаме в грешките, които допускаме в такива мачове, за да се поучим, да не ги повтаряме и така да избегнем това да се случи отново.

Хората казват, че Флик знае как да ви натиска. Той призова нападателите да помагат в пресата. Този проблем звучи познато. Реал Мадрид също го имаше и Чаби Алонсо се опитва да го поправи. Това, че нападателите не са приели идеята да се жертват за отбора, виждам, че е синдром на големите клубове. При по-малките не го забелязвам толкова.

Да кажем, че е така, но ако отборът е голям, първата защитна линия трябва да са нападателите. Защото да си голям отбор означава да сте обединени и да действате като едно цяло - това носи титлите. В един отбор трябва да пресираме всички – тези отпред, в средата и отзад. В Барса го правехме така миналия сезон и ни се получаваше много добре, така че трябва да продължим по същия начин.

Флик много ли настоява за това? Като германец той по-скоро изискващ ли е, или разбиращ?

И двете. Той е близък треньор, който се опитва да помага на играча. Но когато трябва да ни натисне, го прави както трябва. Знае как да притисне играча.

Да се върнем към по-непознатия Кубарси, за да разпуснем малко разговора. Мисля, че сте се отделили, но само наполовина: живеете със сестра си в Барселона, а родителите ви са останали в родното ви място в Жирона. Как се справяте?

Добре, уча се да готвя по нещо и ако трябва да измия чиния, я мия. Малко по малко, но си върша задълженията.

Сестра ви по-голяма ли е, или по-малка? Защото ако е по-голяма, сигурно ви вкарва в правия път, нали?

По-голяма е, но се разбираме добре. Аз от години не живея вкъщи, защото бях в „Ла Масия“. Сега съм със сестра ми Ирене, но родителите ми често идват да ни видят.

Какво мислите за трафика в Барселона?

Трафикът в Барселона е ужасен дотолкова, че взимам колата само ако нямам друг избор, например за да отида на зъболекар. Иначе не я карам.

Питам, защото мисля, че сте изкарали шофьорска книжка заедно с Гави, а след това и Ламин е отишъл в същата автошкола, както той самият ми каза. Предполагам, че инструкторът не е бил фен на Реал Мадрид...

Мисля, че не (смее се). Мисля, че Ламин в момента взима уроци при същия.

Сега предстои Ел Класико. Решаващ мач ли е за първенството? Миналата година беше, както и много други пъти.

Всички мечтаем да играем в този мач, който винаги е решаващ и непредсказуем, независимо дали единият отбор е в по-добра форма от другия, или обратното. Предстоящият сблъсък на 26-и ще бъде сложен и труден. И въпреки че Ла Лига е дълъг маратон, истината е, че „Ел Класико“ почти винаги решава шампионата. Реал Мадрид е в добра динамика, но аз вярвам, че тази пауза ще ни се отрази добре.

Нямате ли вече търпение да дойде 26-и?

Да, всички искаме да играем в „Ел Класико“. Още от първия си такъв мач разбрах, че това е нещо различно. А следващият ще бъде на „Бернабеу“, където атмосферата винаги е специална. Това е стадион, на който е страхотно да се играе... а ако спечелиш, още повече.

Последният финал за Купата на краля срещу Реал Мадрид ли беше най-добрият мач на Кубарси? От тези, които съм гледал, за мен беше.

Много благодаря. Вероятно това е един от двубоите, в които се представих най-добре досега, но не само аз, а целият отбор. Беше страхотен финал, защото и Мадрид игра добре. Реши се в последните моменти и падна победен гол в наша полза. Но беше много красив финал за гледане.

Какво бихте избрали – финал в Шампионската лига срещу Реал Мадрид или финал на Световно първенство срещу Бразилия?

Уф... ако може, бих избрал и двете!

Предполагам, че изпитвате огромно вълнение от възможността да участвате на първото си Световно първенство?

Имам огромно желание и също толкова голям ентусиазъм да го спечеля. Световната купа е нещо грандиозно, а да представям Испания, да бъда част от националния отбор, би било великолепно. И с добрата динамика, която имаме, възможността да се борим за трофея би била нещо зрелищно.

Може би ще играете заедно с Дийн Хаусен? Питам, защото можете да формирате двойка за много години напред по подобие на Рамос и Пике.

Дийн е великолепен, както и останалите централни защитници в Испания. Двойката Рамос-Пике е нещо много голямо, но както Хаусен, така и аз имаме амбицията да растем и да се подобряваме. И двамата искаме да стигнем далеч.

Играете ли на Fortnite?

Аз всъщност не играя на PlayStation.

Не виждам и татуировки, скрити ли са?

Не, просто нямам никакви. И не мисля, че ще си направя. Аз съм с перчем напред, като момчетата на моята възраст, и за момента само това.

Кой държи здраво на земята момче, което на 18 години играе за Барса и националния отбор?

Моето семейство, родителите ми и сестра ми. Аз съм нормално момче, въпреки че отстрани хората ми искат снимки.

За един централен защитник кое е по-голям проблем – да се справи с нападател като Мбапе или да внимава за играчи, които идват от втора линия, като Белингам?

И двамата са трудни, защото Мбапе е много подвижен, атакува добре пространствата и е много бърз. Белингам не го очакваш, защото идва отзад, от втора линия. Но мисля, че Мбапе, защото е бърз, стреля с първо докосване и бележи често.

Познавате ли Пике? Той би ви дал добри съвети…

Разменяли сме поздрави, но не съм говорил много с него. Истината е, че Пике има огромен опит.

Знаете ли, че въпреки че сте на 18, не ви остава много, за да станете капитан на Барса? Казвам го, защото имате петима капитани и нито един не е каталунец (капитаните на „блаугранас“ са Тер Стеген, Араухо, Де Йонг, Рафиня и Педри), а Лапорта, доколкото знам, ви е набелязал за тази мисия.

Е, сега има по-опитни играчи, които не са каталунци. Но като капитани те се справят много добре. В момента не мисля за това, мисля да играя и да печеля титли за отбора. Не съм говорил с Лапорта по този въпрос, но ако един ден ме направят капитан, ще нося лентата с гордост.