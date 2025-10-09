Въпреки рекордите, Мъри остава взискателен: Трябва да бъдем много по-добри

Българският старши треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов остава доста обран в емоциите си, въпреки отличните резултати на отбора в първите осем кръга на турската Суперлига. Гьозтепе се нареди на 3-о място преди октомврийските мачове на националните отбори само с два допуснати гола в своята врата и тези резултати ги изстреляха на върха в много европейски класации.

Стоилов обаче има много по-високи критерии. “Все още не сме загубили, но когато погледна къме сме в момента казвам, че сме далече от мястото, където искам да бъдем. Определено трябва да бъдем много по-добри".

"Не бях много доволен от стила ни на игра срещу Башакшехир, но както споменах и по-рано, трите точки са много важни за нас и съм щастлив, че ги спечелихме. Защитавахме се много добре, но определено трябва да се подобрим в нападение. Все още имаме проблеми в някои елементи от играта и през паузата ще работим приоритетно по тях. Нашите играчи в атака трябва да се подобрят“, категоричен е Стоилов, цитиран от местното издание sporx.com.

С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

Добрата новина за него е, че новото попълнение Жуан да Силва – който би трябвало да замени продадения в РБ Лайпциг (Германия) нападател Ромуло, се отпуши и започна да бележи голове.

В първите пет кръга той нямаше попадение и нетърпеливите привърженици на отбора започнаха да негодуват. Но в 6-ия вкара във вратата на Бешикташ, а в 8-ия донесе победата над Башакшехир с 1:0. И макар преди гола да беше пропуснал и дузпа, това не развали впечатленията от може би най-силното му представяне от пристигането в Измир.

"Трябва да бъдем по-уверени, трябва да се възползваме от възможностите, които създаваме, защото имаме достатъчно такива. Друга област, в която трябва да се подобрим, е статичните положения. Все още не сме губили, но когато погледна къде се намираме в момента, виждам колко сме далече от мястото, където искам да сме", обясни българският специалист.

Иначе вчера той и тимът му влязоха във фокуса на медиите, след като статистиката ги показа като третият отбор в първенствата от топ 10 на УЕФА с най-добра защита от началото на сезона до октомври. Другите два отбора са Порто (Португалия) – с един допуснат гол и Рома (Италия) с два.

Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

Постижението на Гьозтепе наистина е впечатляващо, а то се увеличи и след последната победа преди паузата за мачовете на националните отбори – 1:0 над Башакшехир. С тези три точки "жълто-червените" от Измир заемат 3-о място в Суперлигата с 16 точки, като пред тях са Галатасарай с 22 и Трабзонспор със 17. Гьозтепе се превърна номер 1 за турската Суперлига от началото на ерата на единната турска Лига с най-стабилна отбрана в първите осем кръга.

Медиите в Турция посочиха, че практически непробиваемата отбрана се формира от линия с трима централни бранители, като общо петима са използвани в тази зона. Малком Бокеле, бившият футболист на ЦСКА 1948 (Сф) Елитон Джордж и Алан Годой са със статут на титуляри, докато Фуркан Байър и Таха Алтъкардеш също са били включвани в ротацията от време на време. Централните защитници на отбора от Измир, благодарение на ръста си, доминират над противниците си във владението на топката във въздуха, а дисциплинираният им подход към играта вдъхва увереност и за в бъдеще.

Важна роля има и опитният полски вратар Матеуш Лис, който записа шест сухи мрежи в общо 720 минути игра. Но халф-бековете също имат своя принос. Тунизиецът Амин Шерни и Арта Куртулан са спечелили най-висок процент единоборства в защита.