Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

  • 8 окт 2025 | 02:56
  • 244
  • 0
Изкуството да се защитаваш добре е един от приоритетите на италианските треньори и не е изненадващо, че Порто се справя толкова успешно в дефанзивен план от началото на сезона. Водени от Франческо Фариоли, "драконите" са начело в класирането на португалксото първенство и вече поставиха клубен рекорд.

Никога досега "синьо-белите" не са имали само два допуснати гола след 10 изиграчни мача. Отборът получи попадения само срещу Спортинг (Лисабон) и Цървена звезда. Сезонът с най-близък резултат е 2007/08, когато треньор е Жезуалдо Ферейра , а Порто инкасира три гола в 10 мача.

Сред отборите от десетте най-силни първенства на Стария континент само Гьозтепе може да се похвали с постижението на Порто. Тимът на Станимир Стоилов е трети в турската лига и е получил два гола в 8 изиграни срещи.

В този списък следват Рома на Джан Пиеро Гасперини с четири допуснати гола и Жил Висенте. Отборът, воден от Сезар Пейшото, също е изваждал топката от собствената си мрежа само четири пъти.

