  30 сеп 2025 | 17:00
Стоилов и Гьозтепе влязоха в историята на турската Суперлига

Българският треньор Станимир Стоилов и воденият от него отбор на Гьозтепе влязоха в историята на турската Суперлига, след като тимът допусна едва два гола в първите седем кръга. Две попадения във вратата си от началото на кампанията са допуснали също така и шампионите от Галатасарай, които и сега водят в подреждането със 100-процентов актив от 21 точки и голова разлика 19:2. Гьозтепе заема 4-ото място в класирането с 3 победи и 4 равенства и голова разлика 10:2.

В последните 10 години подобно нещо в турската Суперлига се е случвало само веднъж и това е през сезон 2022/23, когато отново два отбора влизат в списъка на рекордьорите. Тогава Истанбул Башакшехир не пропуска нито една топка във вратата си в първите седем кръга (шест изиграни мача и един почиващ кръг заради нечетен брой отбори) и 3-о място към онзи момент. Коняспор пък е 4-и тогава с голова разлика 8:2. Нито един отбор в последните 10 сезона не е постигал подобно нещо.

Също така толкова здрава защита Гьозтепе има за първи път в клубната история при участието им в Суперлигата, която води началото си от 1959-а година. Другите случаи с подобент баланс датират преди повече от половин век. Любопитното е, че през сезон 1967/68 Гьозтепе е на върха в класирането след първите седем кръга, но тогава Суперлигата е с 16 състава и жълто-червените от Измир са инкасирали 3 попадения във вратата си. Абсолютно същата е ситуацията и през сезон 1963/64, когато пак Гьозтепе води в таблицата и пак с три допуснати гола.

През тази година единствените отбори, които се успели да вкарат голове във вратата на Гьозтепе са Коняспор и Кайзериспор при домакинствата си, завършили при 1:1.

И тъй като защитата явно осигурява доста точки, българският специалист открои представянето на двама от отбраната – пристигалият от ЦСКА 1948 бразилец Елитон Джордж и колегата му в центъра на отбраната Малком Бокеле. Двамата незаменими играчи на Стоилов си спечелиха място в стартовия състав във всичките седем мача, играейки всичките 90 минути. Бокеле също допринесе за атаката, като отбеляза гол в мача от първата седмица срещу Чайкур Ризеспор.

Нападателите обаче явно са длъжници с представянето си и Стоилов трябва да помисли как да вдигне нивото за гостуването на Фатих Карагюмрюк в Истанбул на 5-и октомври (неделя).

“Нашите офанзивни проблеми продължават. Не се възползваме от възможностите, които създаваме. Нашите играчи в атака трябва да бъдат по-уверени и да вземат по-добри решения на позициите си. Пропуснахме много възможности в мачовете, които спечелихме и които не спечелихме. Трябва да се подобрим в това. Трябва да продължим да работим усилено и да бъдем по-добри в завършването“, каза Стоилов пред медиите в Измир, дни след нулевото равенство с Еюпспор.

Следващият съперник не се намира в добро състояние и има едва три точки  на предпоследното 17-о място в класирането.

