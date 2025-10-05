С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

Отборът на Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, записа своя девети пореден официален мач без загуба, след като надви с минималното 1:0 тима на Истанбул Башакшехир в среща от 8-ия кръг на турската СуперЛига. С добавените три точки към актива си измирлии се изкачиха на третото място в класирането и вече са на само шест пункта зад лидера и шампион Галатасарай. Истанбулци пък продължават изненадващо да се намират в долната половина на табллицата и са по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Иначе домакините от Гьозтепе можеха да стигнат и до по-убедителна победа, след като в 26-ата минута на двубоя получиха правото да изпълнят дузпа. С 11-метровия наказателен удар се нагърби Жуан, който обаче пропусна от бялата точка. Все пак измирлии намериха успешния път към вратата на съперника още преди почивката и в 43-тата минута Жуан се реваншира за пропуска си, откривайки резултата.

След почивката нови голове не паднаха, а здравите единоборства не липсваха. Така се главният съдия Дайдън в хода на двубоя показа общо 5 жълти картона. Един от тях бе за Еманюъл Денис от тима на Гьозтепе, а това го прати извън строя за следващия мач на измирлии, тъй като получи общо четвъртото си официално предупреждение от началото на сезона.

В следващите малко повече от десетина дни клубният футбол в южната ни съседка ще почива заради паузата за националните отбори. След подновяването на двубоите в СуперЛигата Гьозтепе ще има две важни гостувания. Първо на Аланияспор (19.10), а след това на шампиона Галатасарай (26.10). Този сезон отборът, воден от Станимир Стоилов вече успя да вземе скалпа на другите два истанбулски гранда в лицето на Фенербахче (0:0) и Бешикташ (3:0). Тези резултати обаче бяха постигнати в домакинствата на "Гюрсел Аксер", докато сега Гьозтепе предстои да играе срещу Галатасарай край "Босфора" на "Рамс Парк".