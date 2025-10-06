Стоилов: Все още имаме проблеми

Популярни
  • 6 окт 2025 | 04:56
Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов коментира успеха на неговия отбор срещу тима на Истанбул Башакшекир с 1:0 в срещата от 8-ия кръг на турската СуперЛига.

„Това беше много важна победа за нас. Спечелихме срещу силен и добър съперник. Беше изключително важно да вземем трите точки от този мач и успяхме да го направим. Затова сме много щастливи. Може би не беше най-добрият ни домакински мач, не ми хареса особено стилът ни на игра и това не ме удовлетворява напълно. Но както вече споменах, трите точки бяха много ценни за нас и се радвам, че победихме“, започна Стоилов

Това бе девети пореден мач във всчики турнири, в които тимът от Измир не познава вкуса на загубата.

„Бяхме много добри в защита, но трябва да се подобрим в атака. Все още имаме проблеми в тази зона и ще продължим да работим върху това. Особено играчите ни в предни позиции трябва да подобрят представянето си“, каза Стоилов.

За последно отборът, воден от хасковлийския стратег допусна поражение през миналата кампания.

„Върху отбора имаше прекалено голямо напрежение. Играчите ни усещаха натиск, защото знаеха колко е важен този мач и че трябва задължително да го спечелим. Футболистите, които играят в Гьозтепе, обаче знаят как да се справят с това напрежение. Освен това нашите фенове са винаги до нас и са най-голямата ни подкрепа. Това носи със себе си отговорността играчите ни винаги да показват най-доброто от себе си, което е наистина много важно за нас“, каза още Стоилов.

Сега измирлии се намират на третото място в класирането и изостават на само шест точки от лидера Галатасарай, който ще срещнат непосредствено след паузата за националните отбори.

„Надявам се наказанията, наложени на нашите привърженици, вече да приключат, защото те са много ценни за нас. Дано в следващия мач можем отново да изживеем тази ентусиазирана атмосфера всички заедно, като едно семейство“, завърши Стоилов.

