Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Гьозтепе на Мъри измъкна точка от сърцето на Анадола и поддържа ниво с грандовете

Гьозтепе на Мъри измъкна точка от сърцето на Анадола и поддържа ниво с грандовете

  • 14 сеп 2025 | 19:04
  • 5876
  • 8
Гьозтепе на Мъри измъкна точка от сърцето на Анадола и поддържа ниво с грандовете

Отборът на Гьозтепе, където старши треньор е българинът Станимир Стоилов, завърши наравно 1:1 при визитата си на Кайзериспор в мач от петия кръг на турския шампионат.

Тимът от Измир стигна до точката, след като пет минути преди края на мача губеше, но отличен пряк свободен удар на Ефкан Бекироолу донесе хикса. Преди това Мигел Кардозо бе дал преднина на тима от Централна Турция с далечен удар в 60-ата минута.

По този начин Гьозтепе остава без поражение от началото на сезона, като единствено грандовете Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор могат да се похвалят със същото. Тимът на Мъри към момента е трета позиция с актив от девет точки. Кайзери от своя страна е 13-и с три точки.

КАЙЗЕРИСПОР 1:1 ГЬОЗТЕПЕ
1:0 Кардозо (60)
1:1 Бекироолу (85)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 17416
  • 18
Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

  • 14 сеп 2025 | 14:56
  • 1036
  • 2
Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

  • 14 сеп 2025 | 13:34
  • 10340
  • 10
Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

  • 14 сеп 2025 | 13:33
  • 1275
  • 1
Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 12385
  • 33
Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 12:15
  • 1451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 37089
  • 78
11-те на Локо (София) и Левски

11-те на Локо (София) и Левски

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 16823
  • 20
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 30846
  • 76
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 16289
  • 13
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 23470
  • 20
Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 1755
  • 0