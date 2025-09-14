Гьозтепе на Мъри измъкна точка от сърцето на Анадола и поддържа ниво с грандовете

Отборът на Гьозтепе, където старши треньор е българинът Станимир Стоилов, завърши наравно 1:1 при визитата си на Кайзериспор в мач от петия кръг на турския шампионат.

Тимът от Измир стигна до точката, след като пет минути преди края на мача губеше, но отличен пряк свободен удар на Ефкан Бекироолу донесе хикса. Преди това Мигел Кардозо бе дал преднина на тима от Централна Турция с далечен удар в 60-ата минута.

По този начин Гьозтепе остава без поражение от началото на сезона, като единствено грандовете Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор могат да се похвалят със същото. Тимът на Мъри към момента е трета позиция с актив от девет точки. Кайзери от своя страна е 13-и с три точки.

КАЙЗЕРИСПОР 1:1 ГЬОЗТЕПЕ

1:0 Кардозо (60)

1:1 Бекироолу (85)