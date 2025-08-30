Късен гол спря Гьозтепе за първото място

Популярни
  • 30 авг 2025 | 00:02
Гьозтепе и Коняспор завършиха 1:1 в мача, с който се откри 4-ият кръг в турската СуперЛига. Отборът на Станимир Стоилов имаше шанс да оглави класирането при победа, но изпусна трите точки след гол в 85-ата минута.

Първото полувреме премина при превъзходство на домакините. Тимът от Измир пропусна няколко добри положения, включително и чрез бившия защитник на ЦСКА 1948 Елитон. Малко преди почивката стражът на Коняспор Дениз Ерташ спаси опасен изстрел на Жуан Сантош.

По-добрата игра на "гьоз-гьоз" беше възнаградена в 50-ата минута, когато след центриране от корнер топката стигна до Еманюъл Денис и той я насочи в мрежата за 1:0. Домакините създадоха още положения, но ги пропуснаха и бяха наказани в 85-ата минута. Тогава Тунахан Ташчъ се разходи между няколко защитници и изравни с единствения точен удар на Коняспор през второто полувреме.

Без загуба от началото на сезона, Гьозтепе заема трето място в класирането с 8 точки и мач повече от лидерите Галатасарай и Трабзонспор. Коняспор е на четвърта позиция със 7 точки.

