Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Отборът на Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, продължи със страхотното си представяне в турската СупеЛига и разби с класическото 3:0 истанбулския гранд Бешикташ. Така измирлии кацнаха еднолично на второто място в класирането в елита на южната ни съседка и вече имат само две точки по-малко от лидера Галатасарай, който обаче е с мач по-малко. За Бешикташ това бе второ поражение в шампионата от началото на сезона и отборът край "Босфора" се смъкна до средата на класирането, като вече изостава с цели девет пункта от първото място и към момента изглежда, че отново ще останат далеч от титлата, която за последно спечелиха през 2021 г.

Стадион "Гюрсел Аксел" в Измир изригна двукратно още до средата на първото полувреме, когато домакините вкараха две попадения. Първо, в 4-ата минута Елитон намери с нисък пас Жуан, който си освободи пространство и нанесе неспасяем шут, оплитайки топката в мрежата на истанбулския съперник. Само четвърт час по-късно гостите от Истанбул отново посърнаха, след като Куртулан отигра към Ралданей Норберто, а той преодоля няколко защитници и нанесе точен удар долния десен ъгъл, за да покачи преднината на своите.

Малко по-късно авторът на първия гол Роберто притесни щаба и привържениците на домакините, тъй като се наложи да получи медицинска помощ, но всичко отшумя бързо и той се върна в игра само след две минути отсъствие. Междувременно неговите съотборници наложиха натиск и бе цяло чудо, че Бешикташ се отърва с трето попадение във вратата си до почивката. Истанбулци успяха да сътворят нещо пред вратата на домакините чак в 37-ата минута, когато Туре центрира опасно и спечели корнер, а Тами Ейбрахам две минути преди края на редновото време на първата част стреля в ръцете на Лис.

След почивката истанбулци вдигнаха оборотите, но рядко стигаха до нещо повече от корнер, а чак в 70-ата минута Ейбрахам стреля опасно и ниско, като стражът Лис отново не остави шансове на "черно-белите". Така се стигна до 84-ата минута, когато домакините забиха последния пирон в ковчега на именития си съперник. Ибрахим Сабра се добра до една отклонена топка и я прати за трети път във вратата на тима на Бешикташ и оформи крайния резултат.

Biz İzmir'iz👊 Evimizde 3 puanı 3 golle alıyoruz!💛❤#Göztepe pic.twitter.com/5PAtlhZQPY — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 19, 2025

Така тимът, воден от Станимир Стоилов за втори път от началото на кампанията взе скалпа на един от трите истанбулски гранда, след като във втория кръг от шампионата направи нулево равенство срещу Фенербахче. Освен това стратегът от Хасково все още няма загуба в СуперЛигата от началото на кампанията и като се вземе предвид победата с 2:1 при визитата на Касъмпаша в последния кръг от сезон 2024/2025, това означава, че Гьозтепе няма поражение вече в седем поредни официални срещи. Тази серия може да продължи, ако в следващия кръг измирлии успеят да вземат нещо от гостуването си на Еюпспор.



За Бещикташ пък остава тепърва да преосмисли цялостното си поведение и грандът от Истанбул спешно трябва да се събуди, ако не иска да запише срамен сезон, след като направи пълно фиаско в европейските клубни турнири и не стигна до основната схема на нито един от турнирите на УЕФА, а на местна почва продължава да представя повече от посредствена продукция.