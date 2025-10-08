Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов

От лагера на Германия обявиха няколко новини преди световната квалификация с Люксембург в петък.

Бундестимът съобщава, че нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде се е присъединил към състава снощи. 23-годишният футболист бе болен от грип и до последно не се знаеше дали въобще ще пътува за Германия. Не е известно обаче кога Волтемаде ще се включи към тренировките на отбора.

Kader-Update ℹ️ Nick wird, nachdem er wegen eines grippalen Effekts nicht anreisen konnte, heute am Abend im Homeground erwartet. Wann er ins Training einsteigen kann, ist noch offen. Weil Jamie zudem Adduktorenprobleme plagen, wird heute zusätzlich Kevin Schade zum Team stoßen. pic.twitter.com/azuxplHTI0 — DFB-Team (@DFB_Team) October 7, 2025

Освен това от Германия съобщават, че крилото на Щутгарт Джейми Левелинг има проблеми с аддукторите. Поради тази причина е повикан фланговият футболист на Брентфорд Кевин Шаде, който се е присъединил към отбора днес.

Селекционерът Юлиан Нагелсман повика и вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу, защото титулярът Оливер Бауман е болен и е под въпрос за мача с Люксембург.

Снимки: Imago