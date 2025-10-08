Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов

Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов

  • 8 окт 2025 | 14:07
  • 191
  • 0
Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов

От лагера на Германия обявиха няколко новини преди световната квалификация с Люксембург в петък.

Бундестимът съобщава, че нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде се е присъединил към състава снощи. 23-годишният футболист бе болен от грип и до последно не се знаеше дали въобще ще пътува за Германия. Не е известно обаче кога Волтемаде ще се включи към тренировките на отбора.

Освен това от Германия съобщават, че крилото на Щутгарт Джейми Левелинг има проблеми с аддукторите. Поради тази причина е повикан фланговият футболист на Брентфорд Кевин Шаде, който се е присъединил към отбора днес.

Селекционерът Юлиан Нагелсман повика и вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу, защото титулярът Оливер Бауман е болен и е под въпрос за мача с Люксембург.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Чави посочи легенда на Реал Мадрид за по-добър от него

Чави посочи легенда на Реал Мадрид за по-добър от него

  • 8 окт 2025 | 09:45
  • 3957
  • 3
Джерард: Силното поколение на Англия не успя, защото беше съставено от егоистични неудачници

Джерард: Силното поколение на Англия не успя, защото беше съставено от егоистични неудачници

  • 8 окт 2025 | 09:29
  • 5333
  • 2
Хейтинга ще има нов помощник в Аякс

Хейтинга ще има нов помощник в Аякс

  • 8 окт 2025 | 07:39
  • 1755
  • 0
Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

  • 8 окт 2025 | 07:22
  • 3620
  • 3
Канаваро се изстреля в топ 5 на най-скъпоплатените селекционери

Канаваро се изстреля в топ 5 на най-скъпоплатените селекционери

  • 8 окт 2025 | 06:35
  • 2857
  • 0
Палиня: Националният отбор никога не е бил по-обединен

Палиня: Националният отбор никога не е бил по-обединен

  • 8 окт 2025 | 05:36
  • 3095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 266
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23946
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 4009
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11983
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9896
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5527
  • 3