Волтемаде се присъедини към лагера на Германия, Нагелсман повика още един нов

От лагера на Германия обявиха няколко новини преди световната квалификация с Люксембург в петък.
Бундестимът съобщава, че нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде се е присъединил към състава снощи. 23-годишният футболист бе болен от грип и до последно не се знаеше дали въобще ще пътува за Германия. Не е известно обаче кога Волтемаде ще се включи към тренировките на отбора.
Освен това от Германия съобщават, че крилото на Щутгарт Джейми Левелинг има проблеми с аддукторите. Поради тази причина е повикан фланговият футболист на Брентфорд Кевин Шаде, който се е присъединил към отбора днес.
Селекционерът Юлиан Нагелсман повика и вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу, защото титулярът Оливер Бауман е болен и е под въпрос за мача с Люксембург.
Снимки: Imago