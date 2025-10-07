Нагелсман повика вратаря на Фрайбург в националния отбор на Германия

Вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу заяви, че е спял, когато е получил позвъняване за първата си и изненадваща номинация за националния отбор на Германия. 23-годишният Атуболу първоначално не беше включен в състава, но бе повикан в понеделник за мачовете на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Люксембург и Северна Ирландия, защото титулярът Оливър Бауман е болен и е под въпрос за срещите.

"Прибрахме се много късно в неделя вечерта след мача с Борусия Мьонхенгладбах. Подремнах си след сутрешната тренировка в понеделник. Когато се събудих, на мобилния си телефон имах няколко пропуснати обаждания от треньора на вратарите на националния отбор Андреас Кроненберг и треньора на вратарите на Фрайбург Михаел Мюлер", разказа Атуболу.

На вратаря било съобщено, че шофьор е на път да го вземе и същата вечер той отпътувал за тренировъчния лагер на националния отбор в Херцогенаурах, провинция Бавария. Тимът на Германия посреща Люксембург в петък и ще пътува за двубой със Северна Ирландия три дни по-късно. Бауман не можа да тренира в понеделник. Ако той не е на разположение, се очаква вратарят на Щутгарт Александър Нюбел да бъде първият избор за мачовете на Германия. Атуболу и стражът на Аугсбург Фин Дамен са другите опции.

"Отивам в националния отбор с очакването да попия всичко и да науча колкото мога повече. За мен е огромна чест да бъда част от състава на германския държавен отбор", заяви още Ноа Атуболу.

