Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Световен шампион с Германия посочи слабите страни на националния отбор

Световен шампион с Германия посочи слабите страни на националния отбор

  • 6 окт 2025 | 20:20
  • 236
  • 0
Световен шампион с Германия посочи слабите страни на националния отбор

Бившият национал на Германия Юрген Колер заяви, че настоящите бранител на Бундестима има още какво да подобряват в играта си. Колер бе потърсен за коментар от списание Кикер по повод 60-годишния си юбилей, който той отбелязва в понеделник. Според бившия световен шампион настоящият най-добър централен защитник в света е нидерландецът Върджил ван Дайк от Ливърпул.

"Ван Дайк е брилянтен футболист, а освен това е и невероятен характер", заяви бившият играч на Борусия Дортмунд.Според него настоящите национали на Германия на тази позиция - Нико Шлотербек, Йонатан Та и Антонио Рюдигер, липсват подобни качества.

"Нико Шлотербек е агресивен играч по природа, но това често му носи ненужни картони и прави излишни фаулове. Йонатан Та е добър играч, но не е на най-високото ниво. Антонио Рюдигер е може би най-добрият от тримата особено, когато е фокусиран, но твърде често се разсейва и в прекалено много мачове това се случва", обясни Колер, който триумфира със световната титла през 1990 година и с европейската шест години след това.

Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт
Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Въпреки проблемите в защита, както и загубата от Словакия на старта на световните квалификации, той е уверен, че Германия все още може да спечели групата си и да се класира дирекно за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада догодина.

"Срещу Словакия ни липсваха някои основни играчи, те имаха добър ден, а ние нямахме. Това се е случвало и в миналото. Убеден съм, че сега ще спечелим следващите мачове. Първото място е задължително", завърши Колер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

  • 6 окт 2025 | 15:53
  • 1495
  • 1
Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

  • 6 окт 2025 | 15:32
  • 1409
  • 2
Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

  • 6 окт 2025 | 15:23
  • 846
  • 1
Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

  • 6 окт 2025 | 15:23
  • 1455
  • 2
Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

  • 6 окт 2025 | 15:02
  • 1781
  • 0
Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

  • 6 окт 2025 | 14:25
  • 1214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 12385
  • 73
Локомотив (ГО) 1:1 Фратрия, сериозен пропуск на Йосков

Локомотив (ГО) 1:1 Фратрия, сериозен пропуск на Йосков

  • 6 окт 2025 | 20:30
  • 4053
  • 10
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 8433
  • 14
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 29341
  • 47
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 8877
  • 7
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 20332
  • 12