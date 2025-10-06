Световен шампион с Германия посочи слабите страни на националния отбор

Бившият национал на Германия Юрген Колер заяви, че настоящите бранител на Бундестима има още какво да подобряват в играта си. Колер бе потърсен за коментар от списание Кикер по повод 60-годишния си юбилей, който той отбелязва в понеделник. Според бившия световен шампион настоящият най-добър централен защитник в света е нидерландецът Върджил ван Дайк от Ливърпул.

"Ван Дайк е брилянтен футболист, а освен това е и невероятен характер", заяви бившият играч на Борусия Дортмунд.Според него настоящите национали на Германия на тази позиция - Нико Шлотербек, Йонатан Та и Антонио Рюдигер, липсват подобни качества.

"Нико Шлотербек е агресивен играч по природа, но това често му носи ненужни картони и прави излишни фаулове. Йонатан Та е добър играч, но не е на най-високото ниво. Антонио Рюдигер е може би най-добрият от тримата особено, когато е фокусиран, но твърде често се разсейва и в прекалено много мачове това се случва", обясни Колер, който триумфира със световната титла през 1990 година и с европейската шест години след това.

Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Въпреки проблемите в защита, както и загубата от Словакия на старта на световните квалификации, той е уверен, че Германия все още може да спечели групата си и да се класира дирекно за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада догодина.

"Срещу Словакия ни липсваха някои основни играчи, те имаха добър ден, а ние нямахме. Това се е случвало и в миналото. Убеден съм, че сега ще спечелим следващите мачове. Първото място е задължително", завърши Колер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages