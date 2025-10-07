Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман отново не включи нападателя Ник Волтемаде и вратаря Оливер Бауман в тренировката във вторник преди квалификациите за Световното първенство срещу Люксембург и Северна Ирландия. Двамата пропуснаха началото на подготовката в понеделник поради здравословни проблеми.

Волтемаде се разболя от грип и не успя да пътува до тренировъчния лагер на отбора в Херцогенаурах, Бавария. Бауман, от друга страна, се оплака от гадене след пристигането си.

Нагелсман повика вратаря на Фрайбург в националния отбор на Германия

Нагелсман досега не е извикал нападател на мястото на Волтемаде, но за сметка на това прати повиквателна на вратаря на Фрайбург Ноа Атуболу.

"Прибрахме се много късно в неделя вечерта след мача с Борусия (Мьонхенгладбах). Легнах си след сутрешната тренировка в понеделник и когато се събудих, имах няколко пропуснати обаждания от треньора на вратарите на националния отбор Андреас Кроненберг и треньора на вратарите на Фрайбург Михаел Мюлер на мобилния си телефон“, каза той.

Грип повали Волтемаде

Ако Бауман не е на разположение, се очаква вратарят на Щутгарт Александър Нюбел да бъде първият избор. Атуболу и вратарят на Аугсбург Фин Дамен са другите опции.

Треньорът Нагелсман има само две опции в атака - Максимилиан Байер и Йонатан Буркарт в състава си, тъй като не включи в списъка Никлас Фюлкруг.

Германия е домакин на Люксембург в петък и пътува до Северна Ирландия три дни по-късно. Те са трети в Група А, на три точки зад лидера Словакия.

