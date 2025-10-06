В Ман Юнайтед се надяват на завръщането на позабравен защитник

В Манчестър Юнайтед продължават да имат надежди, че защитникът Лисандро Мартинес може да се завърне на терена преди края на календарната година, твърди вестник “Сън”. Аржентинският бранител скъса предна кръстна връзка в началото на февруари при поражението от Кристъл Палас преди осем месеца и все още не е подновил тренировки с основната група, а тренира самостоятелно. Прогнозите сочат, че има вероятност той да се завърне към пълноценни тренировки едва през ноември, след което ще се нуждая от поне още няколко седмици, за да навлезе в ритъм, който би му позволил да се завърне на терена.

“Червените дяволи” започнаха разочароващо и новата кампания и до момента са допуснали три поражения в първите си седем двубоя в шампионата и записаха срамно отпадана от “Карабао къп” след загуба от члена на Лига 2 Гримсби. Тимът на Рубен Аморим има тежка задача и след октомврийската пауза за националните отбори, когато ще трябва да се изправят последователно срещу Ливърпул, Брайтън, Нотингам Форест и Тотнъм.

Снимки: Gettyimages