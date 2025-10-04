Съставите на Ман Юнайтед и Съндърланд, Ламенс ще дебютира на вратата

Манчестър Юнайтед приема Съндърланд в среща от седмия кръг на Премиър Лийг. Надеждите на феновете на “червените дяволи”, че този сезон ще е различен засега не се оправдават. Тимът на Рубен Аморим е 14-ти в класирането след първите шест кръга. Отборът обаче спечели последните си две домакинства в първенството срещу Бърнли и Челси. Съндърланд се представя отлично от началото на сезона и има четири точки повече от днешния си съперник.

Аморим е заложил на лятното попълнение Сен Ламенс, който ще дебютира на вратата. Белгиецът бе привлечен в края на трансферния прозорец и бе предпочетен пред опитния Емилиано Мартинес. Той изгледа от резервната скамейка предишните мачове, а сега там е Алтай Байъндър.

Introducing Ruben's Reds to take on Sunderland 🫡 — Manchester United (@ManUtd) October 4, 2025

Това е една от петте промени, които Аморим е направил от мача с Брентфорд (1:3) преди седмица. Матеус Куня е оставен на пейката, а на негово място ще играе Мейсън Маунт. Каземиро, който се завръща след наказание, е титуляр за сметка на Угарте. Амад Диало и Лени Йоро заменят Доргу и Магуайър.

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД - СЪНДЪРЛАНД

МАН ЮНАЙТЕД: Ламенс, Шоу, Де Лихт, Йоро, Далот, Диало, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Мбемо, Шешко

СЪНДЪРЛАНД: Рьофс, Хюм, Мукиеле, Алдерете, Масуаку, Джака, Садики, Льо Фи, Траоре, Адингра, Исидор

Снимки: Imago