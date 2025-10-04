Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Съставите на Ман Юнайтед и Съндърланд, Ламенс ще дебютира на вратата

Съставите на Ман Юнайтед и Съндърланд, Ламенс ще дебютира на вратата

  • 4 окт 2025 | 15:57
  • 290
  • 0
Съставите на Ман Юнайтед и Съндърланд, Ламенс ще дебютира на вратата

Манчестър Юнайтед приема Съндърланд в среща от седмия кръг на Премиър Лийг. Надеждите на феновете на “червените дяволи”, че този сезон ще е различен засега не се оправдават. Тимът на Рубен Аморим е 14-ти в класирането след първите шест кръга. Отборът обаче спечели последните си две домакинства в първенството срещу Бърнли и Челси. Съндърланд се представя отлично от началото на сезона и има четири точки повече от днешния си съперник.

Аморим е заложил на лятното попълнение Сен Ламенс, който ще дебютира на вратата. Белгиецът бе привлечен в края на трансферния прозорец и бе предпочетен пред опитния Емилиано Мартинес. Той изгледа от резервната скамейка предишните мачове, а сега там е Алтай Байъндър.

Това е една от петте промени, които Аморим е направил от мача с Брентфорд (1:3) преди седмица. Матеус Куня е оставен на пейката, а на негово място ще играе Мейсън Маунт. Каземиро, който се завръща след наказание, е титуляр за сметка на Угарте. Амад Диало и Лени Йоро заменят Доргу и Магуайър.

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД - СЪНДЪРЛАНД

МАН ЮНАЙТЕД: Ламенс, Шоу, Де Лихт, Йоро, Далот, Диало, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Мбемо, Шешко
СЪНДЪРЛАНД: Рьофс, Хюм, Мукиеле, Алдерете, Масуаку, Джака, Садики, Льо Фи, Траоре, Адингра, Исидор

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 175
  • 0
Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

  • 4 окт 2025 | 15:51
  • 77
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 730
  • 0
Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

  • 4 окт 2025 | 14:47
  • 590
  • 0
Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

  • 4 окт 2025 | 14:18
  • 1658
  • 1
Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

  • 4 окт 2025 | 14:09
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3431
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17153
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 175
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3166
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13310
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7611
  • 7