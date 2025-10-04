Аморим и Ман Юнайтед нямат право на повече грешки

Манчестър Юнайтед и Съндърланд ще се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на английската Премиър лийг на легендарния стадион "Олд Трафорд". Срещата е насрочена за 4 октомври от 17:00 часа, като главен съдия ще бъде Стюарт Атуел. Двубоят идва в интересен момент за двата отбора, като домакините търсят стабилизиране на формата си, докато новакът Съндърланд се представя изненадващо добре в началото на сезона.

За момента мениджърът на домакините Рубен Аморим получава вот на доверие от шефовете на "червените дяволи", но това едва ли ще продължи още дълго, ако резултатите, а и играта на отбора не се променят. След сериозните инвестиции през лятото се очакваше Ман Юнайтед да стартира сезона доста по-убедително, още повече, че отборът не е затормозен от участие в евротурнирите. Въпреки това резултатите са меко казано незадоволителни и феновете с основание започнаха да негодуват срещу треньора. Затова днешният мач може да се окаже крайъгълен камък, който да реши бъдещето му. Нова издънка срещу новака в първенството може да означава уволнение за португалеца, още повече, че сега идва пауза в първенството и моментът за подобен ход изглежда доста подходящ.

Съндърланд впечатлява с представянето си в началото на сезона, заемайки шесто място с 11 точки от шест мача и положителна голова разлика от 7:4. Никой не очакваше "черните конки" да стартират толкова силно и те заслужават само адмирации за представянето си до момента. Сега те ще опитат да се възползват от колебанията при опонента си и да вземат три или поне една точка от "Олд Трафорд".

"Червените дяволи", от друга страна, се намират в долната половина на таблицата - на 14-та позиция с едва 7 точки и негативна голова разлика от 7:11. Те отпаднаха и от "Карабао Къп" и положението в клуба не изглежда никак розово. Но пък днес може да се появи първи слъчев лъч, ако отборът запише убедителен успех, с който да върне настроението си.

В последните си пет мача Манчестър Юнайтед има две победи, едно равенство и две загуби. Отборът загуби последния си мач срещу Брентфорд с 1:3 (27.09.2025), но преди това постигна важна победа над Челси с 2:1 (20.09.2025). "Червените дяволи" претърпяха тежко поражение от градския си съперник Манчестър Сити с 0:3 (14.09.2025), а преди това победиха Бърнли с 3:2 (30.08.2025). В "Карабао Къп" отборът завърши наравно 2:2 с Гримсби (27.08.2025) и загуби с дузпи.

Съндърланд показва впечатляваща стабилност с две победи и три равенства в последните си пет мача. Отборът победи Нотингам Форест като гост с 1:0 (27.09.2025), завърши наравно с Астън Вила 1:1 (21.09.2025) и с Кристъл Палас 0:0 (13.09.2025). Преди това постигна победа над Брентфорд с 2:1 (30.08.2025) и завърши 1:1 с Хъдърсфийлд в "Карабао Къп" (26.08.2025).

Историята между двата отбора е богата, но последната им среща се състоя преди повече от осем години. На 9 април 2017 г. Манчестър Юнайтед победи Съндърланд като гост с 3:0 на "Стейдиъм ъф Лайт" с голове на Златан Ибрахимович (30'), Хенрих Мхитарян (46') и Маркъс Рашфорд (89'). По-рано през същия сезон, на 26 декември 2016 г., Юнайтед също надделя с 3:1 на "Олд Трафорд" с попадения на Дейли Блинд, Ибрахимович и Мхитарян. Интересно е, че Съндърланд има победа в предишната им среща на 13 февруари 2016 г. (2:1), но като цяло Манчестър Юнайтед доминира в последните им пет сблъсъка с четири победи.

Бруно Фернандеш е безспорният лидер на Манчестър Юнайтед в началото на сезона с два гола в шест мача от Премиър лийг. Португалският плеймейкър демонстрира постоянство, започвайки като титуляр във всички срещи, но пък двете пропуснати дузпи леко накърниха имиджа му. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Челси, когато отбеляза гол и получи оценка 7.43. Фернандеш е опасен с ударите си, като има общо 12 изстрела, от които 6 точни, и ще бъде ключов фактор за атаката на домакините.

За Съндърланд, Уилсън Исидор се очертава като основна заплаха с три гола в шест мача, като два от тях са отбелязани след влизане като резерва. Френският нападател показва завидна ефективност, особено в последните мачове, като се отличи с гол срещу Астън Вила. С 15 удара (5 точни) в само 366 изиграни минути, Исидор демонстрира отлични голови инстинкти и ще представлява сериозно предизвикателство за защитата на Юнайтед.

