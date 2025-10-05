Популярни
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

Аморим: Показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор

  • 5 окт 2025 | 01:38
  • 303
  • 0

Рубен Аморим коментира победата на Манчестър Юнайтед с 2:0 срещу Съндърланд. Тя върна “червените дяволи” към успехите след провала срещу Брентфорд миналата седмица.

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

“Това е един от онези мачове, в които, дори и да не играем много добре, се защитаваме добре. Имахме своите моменти, бяхме фокусирани и състезателни. Не беше перфектен мач. Сене Ламенс игра много добре. Днес показахме, че сме конкурентноспособен и зрял отбор. Трябва да спечелим тези мачове, без да допуснем гол. Това е добре за нас. Трябва всички да са готови за игра. Сезонът е дълъг, имаме много проблеми и всичко може да се случи. Важното е, че съотборниците на Ламенс наистина му помогнаха да играе много добре”, каза Аморим.

Наставникът на гранда от Манчестър коментира и представянето на Бенямин Шешко, който отбеляза второто попадение, оформило крайния резултат.

“Той има време, ще бъде тук още години наред. Пресата оказва голям натиск върху нападателите заради головете, но за мен най-важното е неговото усилие. Всеки път, когато извадим топката, той се бори за нея и това е много важно за нас. Вторият гол днес ни даде време да си поемем дъх. Много съм щастлив от това”, добави Аморим.

