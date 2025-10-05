Популярни
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

  • 5 окт 2025 | 20:50
  • 1660
  • 1
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

Отборите на Ювентус и Милан излизат един срещу друг на „Алианц Стейдиъм“ в големия сблъсък от шестия кръг на Серия "А". Мачът е по-специален за наставника на гостите Масимилиано Алегри, тъй като той за първи път ще се изправи срещу бившия си тим след края на втория му период като наставник на торинския гранд, в който прекара общо 8 години.

Ювентус: Ди Грегорио, Гати, Ругани, Кели, Калюлю, Локатели, Маккени, Камбиазо, Консейсао, Йълдъз, Дейвид

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Пулишич, Хименес

Снимки: Gettyimages

