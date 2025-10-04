Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус забрани на трима фенове да посещават мачове заради расистки скандирания към Маккени

Ювентус забрани на трима фенове да посещават мачове заради расистки скандирания към Маккени

  • 4 окт 2025 | 17:40
  • 406
  • 0
Ювентус забрани на трима фенове да посещават мачове на тима заради расистки скандирания, съобщиха от клуба.

Инцидентът е станал на 24 август след мача от първия кръг на Серия "А" срещу Парма (2:0). Американският халф на Ювентус Уестън Маккени е бил обект на обидни скандирания, докато тренира на терена. Тримата фенове са били идентифицирани чрез видеонаблюдение. Клубът е налагал подобни санкции и преди това на привърженици след мачове срещу Рома през декември 2023 г. и Торино през ноември 2024 г.

След пет шампионатни мача Ювентус е четвърти в Серия "А" с 11 точки.

Снимки: Gettyimages

