Ювентус забрани на трима фенове да посещават мачове заради расистки скандирания към Маккени

Ювентус забрани на трима фенове да посещават мачове на тима заради расистки скандирания, съобщиха от клуба.

Инцидентът е станал на 24 август след мача от първия кръг на Серия "А" срещу Парма (2:0). Американският халф на Ювентус Уестън Маккени е бил обект на обидни скандирания, докато тренира на терена. Тримата фенове са били идентифицирани чрез видеонаблюдение. Клубът е налагал подобни санкции и преди това на привърженици след мачове срещу Рома през декември 2023 г. и Торино през ноември 2024 г.

След пет шампионатни мача Ювентус е четвърти в Серия "А" с 11 точки.

