  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Защитник на Ювентус ще отсъства от игра няколко седмици

Защитник на Ювентус ще отсъства от игра няколко седмици

  • 2 окт 2025 | 16:40
Защитник на Ювентус ще отсъства от игра няколко седмици

Защитникът на Ювентус Хуан Кабал е получил контузия на дясното бедро, съобщиха от клуба. 24-годишният колумбиец беше заменен принудително още след четвърт час игра при равенството 2:2 срещу Виляреал във втория кръг на Шампионска лига снощи в Испания.

Южноамериканецът ще се подложи на допълнителни медицински тестове, за да се определи сериозността на травмата и срока за лечение. Според La Gazzetta dello Sport колумбиецът ще отсъства поне шест седмици. Кабал наскоро се завърна в игра, след като се възстанови от контузия на кръстните връзки на коляното, получена през 2024 г. Той е отбелязал един гол в три мача през този сезон. Договорът му с Ювентус е до 30 юни 2029 година.

Снимки: Gettyimages

