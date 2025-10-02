Популярни
Игли Таре посочи защо е довел Алегри в Милан

  • 2 окт 2025 | 20:15
Спортният директор на Милан Игли Таре разкри, че е бил убеден, че в даден момент от своята кариера щял да работи в клуба. Той също така посочи защо е решил веднага след назначаването си през лятото да избере Масимилиано Алегри за треньор на „росонерите“.

„Знаех си, че в даден момент щях да работя в Милан. Винаги съм мислил, че някой ден моят път ще ме отведе в този клуб, като това наистина се случи. Още в миналото имаше възможност това да се случи, като знаех, че това беше само въпрос на време. Бях много търпелив през целия период след края на престоя ми в Лацио, където изкарах 18 години: 3 като футболист и 15 като спортен директор. Клубът подкрепи мнението ми да назначим Алегри като наставник заради опита му и начина, по който се справя с различни ситуации в тима и клуба. Той е отличен във всичко това.

Искам да остана възможно най-дълго, защото за мен този клуб представлява върха. Не можеш да си на по-високо от Милан. Това е един от най-титулуваните клубове в света, заедно с Реал Мадрид. Допреди няколко години беше клубът с най-много спечелени трофеи. За да се достигне до това ниво, нужни са били невероятно усърдна работа, саможертви и страст. За мен е чест да бъда част от историята на подобен клуб. Да съм част от тази реалност ме прави много горд. На лично ниво опитът ми в Милан е ключов. За мен това не е просто клуб, а съществена част от моите кариера и живот. Следователно имам духовен дълг да печеля с този клуб и да бъда част от историята му“, сподели Таре пред Top Story.

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Брага тресна Селтик в Глазгоу

Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

