Игли Таре посочи защо е довел Алегри в Милан

Спортният директор на Милан Игли Таре разкри, че е бил убеден, че в даден момент от своята кариера щял да работи в клуба. Той също така посочи защо е решил веднага след назначаването си през лятото да избере Масимилиано Алегри за треньор на „росонерите“.

„Знаех си, че в даден момент щях да работя в Милан. Винаги съм мислил, че някой ден моят път ще ме отведе в този клуб, като това наистина се случи. Още в миналото имаше възможност това да се случи, като знаех, че това беше само въпрос на време. Бях много търпелив през целия период след края на престоя ми в Лацио, където изкарах 18 години: 3 като футболист и 15 като спортен директор. Клубът подкрепи мнението ми да назначим Алегри като наставник заради опита му и начина, по който се справя с различни ситуации в тима и клуба. Той е отличен във всичко това.

Искам да остана възможно най-дълго, защото за мен този клуб представлява върха. Не можеш да си на по-високо от Милан. Това е един от най-титулуваните клубове в света, заедно с Реал Мадрид. Допреди няколко години беше клубът с най-много спечелени трофеи. За да се достигне до това ниво, нужни са били невероятно усърдна работа, саможертви и страст. За мен е чест да бъда част от историята на подобен клуб. Да съм част от тази реалност ме прави много горд. На лично ниво опитът ми в Милан е ключов. За мен това не е просто клуб, а съществена част от моите кариера и живот. Следователно имам духовен дълг да печеля с този клуб и да бъда част от историята му“, сподели Таре пред Top Story.

Снимки: Gettyimages