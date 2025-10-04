Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри е категоричен, че в утрешния сблъсък с Ювентус той няма да търси отмъщение срещу бившия си тим, който го освободи от треньорския му пост преди година и половина. Той също така изрази очакването си да се получи един прекрасен двубой.

„Утре ни очаква страхотен мач, защото Юве – Милан винаги е изключително красив във всяко отношение. За нас е важно да направим малка стъпка напред срещу отбор, който ще се бори за местата в топ 4. Ще дадем всичко от себе си, за да можем да се насладим на паузата след това. Имах нормална седмица, мачът е от значение. Няма смисъл да стоим тук и да повтаряме едни и същи неща за моите осем години в Ювентус, това е почти жалко. Утрешният мач е чудесен, защото е Ювентус – Милан. Те не са губили през този сезон, като имат отлични играчи и треньор.

🗣️ Allegri conference press: "Tomorrow is special because it’s Juventus-Milan. They’ve never lost, they have excellent players and an excellent coach." pic.twitter.com/GOtDGi8gpr — Milan Posts (@MilanPosts) October 4, 2025

За мен да бъда на скамейката винаги е страхотно чувство. Трябва да останем фокусирани върху крайната цел: Милан да се завърне в Шампионската лига. За да се случи това, нужно е да продължим с работата. Тепърва ще има много мачове и точки за печелене. Ще има и трудни моменти, но трябва да продължим да се трудим, за да постигнем нашата цел. Утре няма да търся отмъщение. Когато отидох в Юве, благодарих на Милан за четирите години. Преди да се върна тук, благодарих и на Юве. Така че утре няма да става въпрос за отмъщение, а за един добър мач. Ще трябва да изиграем един добър двубой в тактически план. Срещу Наполи се защитавахме добре, но можехме и по-добре. Например, когато те си спечелиха дузпата.

🗣️ Allegri conference press: "When I joined Juventus, I thanked Milan for the years I had spent there. Now I have to thank Juventus. I was lucky to spend 4 years at Milan and 8 at Juventus, but also to interact with both clubs and with everyone who works there. It’s not revenge… pic.twitter.com/tLFy2FMolp — Milan Posts (@MilanPosts) October 4, 2025

Дали ще сме доволни и на реми? За да постигнеш финалната цел, необходим ти е определен брой точки. Обикновено за четвърто място са нужни 74-75 точки. Утре трябва да изиграем много технически мач. Съперниците ни пресират усърдно, винаги бележат и имат важни играчи. Когато играеш в подобни срещи, обикновено става добро зрелище. Това са страхотни мачове за играене. Фикайо Томори ще бъде на разположение, а Рафаел Леао имаше добра седмица за първи път от 17 август. В неделя исках да го пусна в игра, но не толкова рано в мача. Кондицията на Леао се подобрява, тази на Кристофър Нкунку - също. Дали Давиде Бартезаги ще е титуляр? Имам вяра в него, както и във всички играчи в състава. Утре или той ще играе, или Закари Атекаме, тъй като той може да действа и отляво.

🗣️ Allegri conference press: "We’re only at the beginning and Juventus are one point behind us, tomorrow it’s a direct clash, we need to stay calm. We must not get carried away because we beat Napoli, we have to keep working." pic.twitter.com/5C1La8FTqX — Milan Posts (@MilanPosts) October 4, 2025

Днес ни е последната тренировка, като най-вече ще оценим състоянието на Томори, защото всички други са наред. Да не забравяме, че резервите са ключови. Казах на момчетата, че важното е да печелим мачовете си. Днес ще решим кои футболисти ще са титуляри. Юве са само на точка от нас, а утре ни предстои директен сблъсък. Трябва да продължим с работата. Все още ни очаква дълъг път и трябва да вървим лека-полека. Нито сме спечелили първенството, нито сме достигнали ШЛ, така че ни трябва баланс. Сега играем така, но може би след три месеца ще сме различни и ще взимам други решения. Само едно нещо няма да се промени: крайната цел, а именно през март да сме в добра позиция да се борим за Скудетото“, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages