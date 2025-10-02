Легенда на Милан с критики към наставника на Ювентус

Легендарният номер 10 на Милан Звонимир Бобан отправи сериозни критики към бившия си съотборник в националния отбор Игор Тудор относно тактическия подход и избора на състав на “бианконерите” при вчерашното равенство на Ювентус в Шампионската лига като гост на Виляреал. Италианският гранд губеше на почивката, но постигна пълен обрат с голове на Гати и Франсиско Консейсао през втората част, но Ренато Вейга донесе равенството на “жълтата подводница” в края на срещата. Именно португалското крило Консейсао, който вкара второто попадение за Юве пък се появи на почивката на мястото на Тюн Компайнерс.

“Съжалявам за Копмайерс, защото само го местят ту тук, ту там. Той е номер 8. За всички вече е очевидно, че за него бяха платени твърде много пари и той не струва 60 милиона, може би 20 или 25 млн. Това няма значение, той е добър футболист и трябва да бъде съживен. Изваждането му на почивката и пускането на Консейсао помогна да се направи разликата. Той промени Ювентус. Очевидно трябва да се запитаме защо този играч не бе титуляр. Мисля, че той има нужните умения да играе един на един, лесно сменя посоката и темпото, прави правилните пасове, липсва му малко зрялост и спокойствие, но ще стигне до там. Трябва да направи още една крачка. Няма много футболисти с неговите качества един на един, може би дори Йълдъз не е на това ниво,” заяви Бобан, отправяйки индиректна критика към своя сънародник Игор Тудор, който в момента е начело на Ювентус.

