Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

Халфът на Ювентус Кефрен Тюрам е тренирал днес с основната група на тима, но е провел само част от заниманието, след което се е прибрал във фитнеса. Централният бранител Бремер пък продължава да работи отделно от своите съотборници, като и двамата футболисти продължават да бъдат под въпрос за неделното домакинство на Милан. И двамата играчи получиха травми при равенството срещу Аталанта и не взеха участие при равенството с Виляреал в Шампионската лига.

“Бианконерите” приемат “росонерите” в неделя от 21:45 в голямото дерби на шестия кръг в Серия А. Ювентус не е в най-добрата си форма в последните седмици и записаха четири поредни равенства, а последният успех на тима в срещу Интер в средата на септември. От своя страна Милан е начело в класирането на италианския шампионат след четири последователни победи след поражението на старта на сезона.

Снимки: Gettyimages