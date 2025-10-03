Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

Двама от Ювентус продължават да са под въпрос за дербито с Милан

  • 3 окт 2025 | 19:33
  • 642
  • 0

Халфът на Ювентус Кефрен Тюрам е тренирал днес с основната група на тима, но е провел само част от заниманието, след което се е прибрал във фитнеса. Централният бранител Бремер пък продължава да работи отделно от своите съотборници, като и двамата футболисти продължават да бъдат под въпрос за неделното домакинство на Милан. И двамата играчи получиха травми при равенството срещу Аталанта и не взеха участие при равенството с Виляреал в Шампионската лига.

Защитник на Ювентус ще отсъства от игра няколко седмици
Защитник на Ювентус ще отсъства от игра няколко седмици

“Бианконерите” приемат “росонерите” в неделя от 21:45 в голямото дерби на шестия кръг в Серия А. Ювентус не е в най-добрата си форма в последните седмици и записаха четири поредни равенства, а последният успех на тима в срещу Интер в средата на септември. От своя страна Милан е начело в класирането на италианския шампионат след четири последователни победи след поражението на старта на сезона.

Снимки: Gettyimages

