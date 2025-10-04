Популярни
  2. Ювентус
  3. Тудор: Липсват ни победи, но се справяме добре

Тудор: Липсват ни победи, но се справяме добре

  • 4 окт 2025 | 16:16
  • 609
  • 0
Тудор: Липсват ни победи, но се справяме добре

Наставникът на Ювентус Игор Тудор увери, че неговият отбор се справя добре от началото на сезона, въпреки че е в серия от четири равенства във всички турнири преди утрешния сблъсък с Милан.

„Не знам какъв тип мач ще бъде, нямам кристална топка. Милан са страхотен тим с чудесен треньор, като идват след няколко отлични резултата. Играем у дома и намерението ни е да направим добро представяне. Очевидно ни липсват победи, но когато анализирам ситуацията, поглеждам представянето и трябва да кажа, че тимът прави на терена това, което трябва. Според мен в последните два мача се справихме по-добре от нашите опоненти и бяхме близо до това да вземем трите точки. Ако трябва да определя как върви отборът, бих казал, че се справяме добре.

Имаме ясна идентичност и играем по един и същи начин от шест месеца. От първия ми ден в Ювентус се говори за баланс, като винаги работим върху това както в атака, така и в защита, занимавайки се с отделните играчи, решенията и смените. Това, което е от значение за мен, е тимът да прави това, което подготвяме, без значение от ограниченията и недостатъците, които се опитваме да подобряваме всеки ден. Вече съм коментирал допуснатите голове, като не става въпрос за персонално или зонално пазене. Срещу Виляреал трябваше да внимаваме и за височината. Когато говоря за недостатъците и ограниченията, върху които трябва да работим, обръщам внимание и на това. Понякога си плащаш за грешките, а друг път – не. Има много променливи във футбола, но подчертавам, че съм доволен от това, което правят момчетата.

Гледам всичко, не само техническите аспекти. Трябва да даваш всичко от себе си на терена. Печелиш с малките детайли, със сърцето си, с желанието за защита и с агресия. Когато казвам какво искам да видя, акцентирам, че искам да подобря отбора във всеки аспект. Моята работа е да помагам на играчите да се представят на върха на възможностите си. Не гледам числата или статистиките, а се фокусирам върху представянето, което е всичко, от което се вълнува треньорът- Оставям останалото на тези, които трябва да го коментират. Ще видим как се справят Бремер и Кефрен Тюрам в тренировките. В момента не мога да кажа нищо сигурно. Аз също съм играл с Лука Модрич в националния тим, като той сътвори история в Хърватия и никога няма да има друг като него. Дори и на 40 години, той може да играе на това ниво. Не съм виждал друг играч със същите постижения. Наистина се радвам за него, но дано утре да страда.

Знам, че във футбола е трудно да анализираш, без да гледаш резултата, особено за тези извън тима. Моята работа е да казвам неща, които противоречат на общото мнение, да анализирам мача и да избягвам опростяванията. Трябва да бъда трезвомислещ, когато оценявам представянето на терена. Притеснен съм за доста неща и живея с всекидневен стрес, опитвайки се да предотвратя всичко, което може да създаде проблеми за моя тим. Съставът трябва да израства по отношение на справянето с всеки мач със съзнанието, че има много различни предизвикателства във всеки двубой, вземайки предвид много променливи и справяйки се с всяка ситуация по най-добрия възможен начин“, коментира Тудор на днешната си пресконференция.

