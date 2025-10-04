Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 3426
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Турция

Бившият футболист на ЦСКА 1948 Емил Ценов, който преди месец премина в руския Оренбург, отпада от състава на България за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври) заради контузия.

На негово място бе повикан защитникът на Левски Кристиан Димитров, който първоначално не попадна в плановете на новия селекционер Александър Димитров.

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Така "сините" отново ще имат четирима национали - Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски следи звездата на Септември (Сф)

Левски следи звездата на Септември (Сф)

  • 4 окт 2025 | 09:57
  • 5141
  • 6
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 1577
  • 0
Чиликов: Футболистите осъзнават, че ни очаква важен двубой

Чиликов: Футболистите осъзнават, че ни очаква важен двубой

  • 4 окт 2025 | 09:30
  • 1497
  • 0
"Моряците" без трима основни играчи на "Огоста"

"Моряците" без трима основни играчи на "Огоста"

  • 4 окт 2025 | 09:12
  • 999
  • 0
Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

  • 4 окт 2025 | 09:09
  • 802
  • 0
Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

  • 4 окт 2025 | 07:44
  • 2484
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 6162
  • 2
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 5272
  • 6
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 7713
  • 8
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 3875
  • 1
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 4448
  • 1