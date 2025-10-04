Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Бившият футболист на ЦСКА 1948 Емил Ценов, който преди месец премина в руския Оренбург, отпада от състава на България за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври) заради контузия.

На негово място бе повикан защитникът на Левски Кристиан Димитров, който първоначално не попадна в плановете на новия селекционер Александър Димитров.

Така "сините" отново ще имат четирима национали - Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов.