Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Селекционерът на Испания Луис де Ла Фуенте обяви списъка си с футболисти, които ще се изправят в световните квалификации срещу България на 14 октомври във Валядолид, както и три дни по-рано срещу Грузия в Елче.

Отново на линия е голямата звезда на Барселона Ламин Ямал, който се контузи след септемврийските мачове от групата и пропусна няколко мача на каталунците. Това пък доведе до словесни престрелки между треньора на шампионите Ханзи Флик и селекционера Де Ла Фуенте.

Ansiedad, depresión, estrés… si los padeces: 𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗔𝗬𝗨𝗗𝗔.



Luis de la Fuente ofrece hoy la convocatoria junto a @CarolinaMarin, @pabloalboran, @IbaiLlanos y @rickyrubio9 para quitar estigmas y visibilizar los problemas de #SaludMental. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/f3y5jqOHGC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

За Испания се завръщат десния бранител на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте и неговият съотборник в средата на терена Пабло Бариос. В състава отново са играчи, които отсъстваха миналия месец поради контузии – Йереми Пино (Кристъл Палас) и Саму Омородион (Порто).

Заради контузия в състава не попадна една от големите звезди - крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс. Гави и Фермин Лопес от Барселона, десният бек на Реал Мадрид Даниел Карвахал и Фабиан Руис също са извън сметките заради травми. Отсъства и опитният нападател и капитан Алваро Мората, а отново не е повикан бранителят на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт.

🚨 | 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Cubarsí, Pedri, Olmo, Ferran and Lamine have been called up by Spain for their upcoming games. #fcblive 🇪🇸 pic.twitter.com/b4iVqIUNsY — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 3, 2025

Испания стартира ударно квалификациите за Мондиал 2026 с убедителни победи с 3:0 над България на “Васил Левски” и още по-гръмкото 6:0 като гост на Турция.

Съставът на Испания:



Вратари: Давид Рая, Унай Симон и Алекс Ремиро

Защитници: Маркос Йоренте, Даниел Вивиан, Робин Льо Норман, Марк Кукурея, Дийн Хаусен, Педро Поро, Пау Кубарси, Алехандро Грималдо.

Полузащитници: Мартин Субименди, Микел Мерино, Педри, Дани Олмо, Родриго Ернандес-Родри, Алейш Гарсия, Пабло Бариос, Алекс Баена

Нападатели: Ламин Ямал, Феран Торес, Микел Оярсабал, Саму Омородион, Хорхе Де Фрутос, Хесус Родригес, Йереми Пино

