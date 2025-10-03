Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1499
  • 1

Селекционерът на Испания Луис де Ла Фуенте обяви списъка си с футболисти, които ще се изправят в световните квалификации срещу България на 14 октомври във Валядолид, както и три дни по-рано срещу Грузия в Елче.

Отново на линия е голямата звезда на Барселона Ламин Ямал, който се контузи след септемврийските мачове от групата и пропусна няколко мача на каталунците. Това пък доведе до словесни престрелки между треньора на шампионите Ханзи Флик и селекционера Де Ла Фуенте.

За Испания се завръщат десния бранител на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте и неговият съотборник в средата на терена Пабло Бариос. В състава отново са играчи, които отсъстваха миналия месец поради контузии – Йереми Пино (Кристъл Палас) и Саму Омородион (Порто).

Заради контузия в състава не попадна една от големите звезди - крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс. Гави и Фермин Лопес от Барселона, десният бек на Реал Мадрид Даниел Карвахал и Фабиан Руис също са извън сметките заради травми. Отсъства и опитният нападател и капитан Алваро Мората, а отново не е повикан бранителят на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт.

Испания стартира ударно квалификациите за Мондиал 2026 с убедителни победи с 3:0 над България на “Васил Левски” и още по-гръмкото 6:0 като гост на Турция.

Съставът на Испания:

Вратари: Давид Рая, Унай Симон и Алекс Ремиро

Защитници: Маркос Йоренте, Даниел Вивиан, Робин Льо Норман, Марк Кукурея, Дийн Хаусен, Педро Поро, Пау Кубарси, Алехандро Грималдо.

Полузащитници: Мартин Субименди, Микел Мерино, Педри, Дани Олмо, Родриго Ернандес-Родри, Алейш Гарсия, Пабло Бариос, Алекс Баена

Нападатели: Ламин Ямал, Феран Торес, Микел Оярсабал, Саму Омородион, Хорхе Де Фрутос, Хесус Родригес, Йереми Пино

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Пиоли: Заслужавахме да спечелим, Лигата на конференциите е един от приоритетите ни

Пиоли: Заслужавахме да спечелим, Лигата на конференциите е един от приоритетите ни

  • 3 окт 2025 | 09:58
  • 1114
  • 0
Постекоглу: Чувал съм и преди скандиранията, че ще бъда уволнен, вече нищо не ме изненадва

Постекоглу: Чувал съм и преди скандиранията, че ще бъда уволнен, вече нищо не ме изненадва

  • 3 окт 2025 | 09:41
  • 3737
  • 2
Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

Атлетико Мадрид обмисля оферта за Коби Мейну

  • 3 окт 2025 | 06:46
  • 1678
  • 0
Гасперини: Не е станало нищо фатално

Гасперини: Не е станало нищо фатално

  • 3 окт 2025 | 06:27
  • 1293
  • 0
Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

Постекоглу повтори антирекорд отпреди 100 години

  • 3 окт 2025 | 06:05
  • 6951
  • 1
Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

Халф на Монако: Показахме характер срещу Ман Сити

  • 3 окт 2025 | 05:20
  • 1342
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12659
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5852
  • 21
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1804
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4356
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29799
  • 8