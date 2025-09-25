Кирил Котев: Убеден съм, че този национален отбор го чака много по-добро бъдеще

Техническият директор на БФС Кирил Котев представи новия селекционер на националния отбор - Александър Димитров. Бившият национал е убеден, че още в следващите мачове ще има разлика в играта на "лъвовете" и изрази оптимизъм, че тимът го чака много по-добро бъдеще.

"Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. За мен лично, както и решението, което го взехме тук, Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил в U19 и U17 и е запознат с обстановката. Познава отлично повече от момчетата и знае най-добрите им качества. Преценихме, че това е вариантът. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и го чака много по-добро бъдеще. Сигурен съм че още в следващите мачове ще има разлика в играта и ще покажат по-добри резултати .

За нас е важно да видим промяна в единоборствата. Не е сериозно в мач да има 6 нарушения. Искам да видя по-голямо мъжество. Убеден съм, че ще има промяна. Треньорите, които са обсъждани, ще останат за мен и президента. Ние сме се спрели на Александър Димитров като най-добрия вариант. За нас това е правилният човек", сподели Котев.

Снимки: Борислав Цветанов