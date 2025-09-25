Новият селекционер на България разкри как ще бъде избран капитанът на отбора

Новият селекционер на България - Александър Димитров, разкри при официалното си представяне как ще бъде избран капитанът на отбора. Той не даде категоричен отговор дали Кирил Десподов ще запази лентата, или тя ще отиде на ръката на друг футболист.

"Има си съвременни психологически методи и тестове. По тях лидерът или лидерите сами ще излязат на преден план. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани. Лентата ще е за един, но всички трябва да бъдат лидери на терена", заяви Димитров.

Снимки: Борислав Цветанов