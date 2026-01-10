Нови два трансфера в Хебър

Хебър подписа договори с поредните две нови зимни попълнения – Жак Пехливанов и Стоян Пергелов.

Жак Пехливанов се завръща в Пазарджик. 28-годишният полузащитник вече има успешен престой с екипа на Хебър, а сега отново ще защитава зеления цвят.



Стоян Пергелов също е част от отбора. 20-годишният бранител ще играе за Хебър през пролетния дял от сезона.



"Добре дошъл пак у дома и добре дошъл в семейството на Хебър! Пожелаваме успех и много победи с екипа на Хебър", написаха от Хебър.