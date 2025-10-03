Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 ч., а три дни по-късно гостува на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

Впечатление прави завръщането на Иван Турицов, който не е играл за "лъвовете" вече повече от година, както и това на Димитър Велковски, чийто последен мач за "трикольорите" е през 2022 г. В състава място намира и халфът на Славия Кристиян Стоянов, който все още чака дебюта си за представителния отбор на България.

Любопитно е, че Димитров не е повикал нито един футболист от отбора на бившия селекционер Илиан Илиев - Черно море. Аут от сметките на новия наставник е и защитникът на Левски Кристиан Димитров.

Както вече стана ясно, Петко Христов се завърна в националния тим, след като не искаше да играе под ръководството на Илиан Илиев.

Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания

Интересното е, че цели шестима от титулярите преди месец срещу европейския шампион Испания (0:3), този път дори не попаднаха в разширения състав.

Това са Антон Недялков, Кристиян Димитров, Фабиан Нюрбегер, Николай Минков, Васил Панайотов и Александър Колев, към тях се присъединява и Георги Миланов, който бе титуляр в Грузия (0:3).

България се бори, но Испания е от друга галактика

Така защитата на България за предстоящите мачове ще бъде коренно различна, след като по трима от титулярите браните в предните две квалификации, останаха без повиквателни.

И Грузия ни отнесе

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници: Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)