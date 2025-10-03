Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след като обяви състава си за световните квалификации срещу Грузия и България.

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Разбира се, един от първите въпроси към треньора бе за повиквателната към Ламин Ямал и острите думи на наставника на Барселона Ханзи Флик, когато големият талант на каталунците се върна контузен след първите две световни квалификации.

За Ямал и разменените реплики с Барселона

“Няма конфликт с Ханзи Флик. Той беше треньор на Германия и знае как се държат треньорите на националните отбори. Мислех, че той е съпричастен към това. Бях изненадан, че бивш треньор на националния отбор би мислил по този начин. Нищо повече. Ще видим как се чувства Ламин в Севиля и ще преценим след това.

Luis de la Fuente on Hansi Flick's words:



“His statements surprised me because he has been a coach and I thought he had that empathy." pic.twitter.com/EMsY98Qa0g — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 3, 2025

Винаги казвам истината. Не моята истина. Това са нормални дискомфорти. Той (Ямал) не спомена никакви преди края на срещата с Турция. Имаше проблем в края на мача, но преди това - не. Нищо необичайно не се случи. Медицинските служби го обясниха. Президентът на Барселона го каза: те са доволни, че играчи на Барселона са викани. Идването в националния отбор повишава стойността на играча. Това дава стойност на футболиста“.

За целите пред отбора

“Моят приоритет е класирането за Световното първенство. Имаме много контузени, но и солидна група. Ние сме един от най-младите национални отбори. Трябва да се съсредоточим върху Грузия и България. Трябва да се опитаме да си осигурим класирането възможно най-скорo и да продължим да подхранваме чувството към националния отбор.“

Luis de la Fuente on Lamine Yamal:



"I always tell the truth, and in football it’s normal to play with some level of discomfort or pain. During the match he didn’t report any issues, only later did he feel something, which the doctors can explain better than I can. This is… pic.twitter.com/AiDoAkPvEX — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 3, 2025

За “Златната топка”

“Бих предпочел който и да е испанец да спечели „Златната топка“. Когато Родри я получи, го казах. Испанският футбол заслужаваше да я спечели: Чави, Иниеста, Раул... Но и Дембеле имаше добър сезон”.

За отсъствието на Мората

“Техническо решение. Фактът, че не е в този състав, не означава нищо. Той е и важен играч за бъдещето”.

❌La no convocatoria de Morata es puramente "una decisión técnica"



"Álvaro sigue siendo, fue y será un jugador importantísimo"#SeleccionRTVE #CopaMundialFIFA



🔴EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play:https://t.co/LapsJlAhnp pic.twitter.com/kVXiShf7hW — Teledeporte (@teledeporte) October 3, 2025

За новите повикани в отбора

“Бариос, Йоренте и Баена ще ни донесат формата, в която са. Това е техният момент и трябва да заложим на тях. Те винаги са били в радара ни. Но не е лесно да попаднеш сред повиканите”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages