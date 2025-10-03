Популярни
Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

  • 3 окт 2025 | 14:23
  • 873
  • 0

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след като обяви състава си за световните квалификации срещу Грузия и България.

Разбира се, един от първите въпроси към треньора бе за повиквателната към Ламин Ямал и острите думи на наставника на Барселона Ханзи Флик, когато големият талант на каталунците се върна контузен след първите две световни квалификации.

За Ямал и разменените реплики с Барселона

“Няма конфликт с Ханзи Флик. Той беше треньор на Германия и знае как се държат треньорите на националните отбори. Мислех, че той е съпричастен към това. Бях изненадан, че бивш треньор на националния отбор би мислил по този начин. Нищо повече. Ще видим как се чувства Ламин в Севиля и ще преценим след това.

Винаги казвам истината. Не моята истина. Това са нормални дискомфорти. Той (Ямал) не спомена никакви преди края на срещата с Турция. Имаше проблем в края на мача,  но преди това - не. Нищо необичайно не се случи. Медицинските служби го обясниха. Президентът на Барселона го каза: те са доволни, че играчи на Барселона са викани. Идването в националния отбор повишава стойността на играча. Това дава стойност на футболиста“.

За целите пред отбора

“Моят приоритет е класирането за Световното първенство. Имаме много контузени, но и солидна група. Ние сме един от най-младите национални отбори. Трябва да се съсредоточим върху Грузия и България. Трябва да се опитаме да си осигурим класирането възможно най-скорo и да продължим да подхранваме чувството към националния отбор.“

За “Златната топка”

“Бих предпочел който и да е испанец да спечели „Златната топка“. Когато Родри я получи, го казах. Испанският футбол заслужаваше да я спечели: Чави, Иниеста, Раул... Но и Дембеле имаше добър сезон”.

За отсъствието на Мората

“Техническо решение. Фактът, че не е в този състав, не означава нищо. Той е и важен играч за бъдещето”.

За новите повикани в отбора

Бариос, Йоренте и Баена ще ни донесат формата, в която са. Това е техният момент и трябва да заложим на тях. Те винаги са били в радара ни. Но не е лесно да попаднеш сред повиканите”.

Снимки: Gettyimages

