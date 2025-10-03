Турция с всичките си големи звезди срещу България

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела обяви групата си от 27 футболисти, на които ще разчита за световните квалификации с България и Грузия. На 11 октомври “лъвовете” посрещат турците на “Васил Левски”, а три дни по-късно южните ни съседи приемат Грузия.

Нападателят на Галатасарай Баръш Йълмаз пропуска мача в София заради наказание. Всички останали големи звезди на Турция са на разположение. В това число влизат вратарят на Манчестър Юнайтед Алтай Байъндър, бранителят на Рома Мехмет Зеки Челик, халфът на Интер Хакан Чалханоолу, атакуващият полузащитник на Реал Мадрид Арда Гюлер и сензацията на Ювентус Кенан Йълдъз.

Турците ще пристигнат в София в петък следобед, а в 19:00 часа Винченцо Монтела и някой от неговите играчи ще дадат пресконференция преди мача. Отборът ще си тръгне обратно за Истанбул веднага след сблъсъка на “Васил Левски”.

Турция има три точки след първите два кръга в Група Е, след като в първия кръг победи Грузия като гост, а след това допусна разгромна загуба с 0:6 от Испания на свой терен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages