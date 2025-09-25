Популярни
Димитров за мачовете с Турция и Испания: Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите

  • 25 сеп 2025 | 12:09
Александър Димитров ще дебютира начело на националния отбор на 11 октомври, когато България ще се изправи срещу Турция в двубой от световните квалификации. Само четири дни по-късно за "лъвовете" предстои гостуване на европейския шампион Испания.

Новият ни селекционер е категоричен, че тимът ще подходи с нужното уважение към съперниците, но в никакъв случай няма да излезе със страх.

Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас
"Турция и Испания? Изключително предизвикателство за нас. Ще му се насладим. Ще подходим с нужното уважение, но в никакъв случай със страх и респект. Имат страхотни футболисти, знаем тяхното ниво. Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите.

Кирил Котев: Убеден съм, че този национален отбор го чака много по-добро бъдеще
Това трябва да е една допълнителна мотивация за играчите. Те трябва да покажат моментните си възможности. Няма значение името на противника. Достатъчна мотивация е, че играеш за България, за да докажеш себе си", каза Димитров.

Снимки: Борислав Цветанов

