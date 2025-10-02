Популярни
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Испания
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Испания
  • 2 окт 2025 | 13:43

  • 2 окт 2025 | 13:43
  • 278
  • 1

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 5 октомври, в Правец, където ще стартира подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция в София (11 октомври, 21:45 ч.) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 20:45 ч. местно време).

В понеделник, 6 октомври, националният селекционер Александър Димитров и двама футболисти ще застанат пред медиите в 17:30 ч. на тренировъчния комплекс в Правец. От 18:00 ч. ще започне тренировката на отбора, като първите 15 минути от нея ще бъдат открити за журналисти.

Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас
Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас

В петък, 10 октомври, пресконференцията на гостите от Турция ще започне в 19:00 ч. и ще се проведе в зала “Родина” на Националния стадион “Васил Левски”. Преди и след нея журналистите, чиито молби за акредитации са одобрени, ще може да получат своите акредитации пред централния вход на стадиона. Отборът на Турция няма да провежда тренировка в София.

Димитров за мачовете с Турция и Испания: Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите
Димитров за мачовете с Турция и Испания: Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите

Пресконференцията на България в зала “Родина” ще започне в 20:30 ч., като отново преди старта ѝ акредитираните медии ще може да получат своите пропуски пред главния вход на стадиона. Официалната тренировка на родния тим е с начален час 21:00 и първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за журналисти.

Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания
Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания

Националният отбор на България ще излети за Валядолид с чартърен полет от Терминал 2 на летище “Васил Левски” София в понеделник, 13 октомври, в 9:30 ч.

Новият селекционер на България разкри как ще бъде избран капитанът на отбора
Новият селекционер на България разкри как ще бъде избран капитанът на отбора

По-късно същия ден – от 19:30 ч. местно време (20:30 ч. българско) – на стадион “Хосе Сория” във Валядолид ще се проведе пресконференцията на България. Половин час по-късно – в 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско) – започва и официалната тренировка на тима.

Националният отбор ще се завърне на българска земя около 15:00 ч. в сряда, 15 октомври.

