Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас

Новият селекционер на националния отбор на България Александър Димитров беше официално представен днес. Пресконференцията му в "efbet Национална футболна база" в Бояна стартира в 11:00 часа и беше предавана на живо в Sportal.bg.

Димитров заема мястото на Илиан Илиев, като дебютът му начело на "лъвовете" ще бъде на 11 октомври в домакинската световна квалификация с Турция на стадион "Васил Левски". През последните 7 години софиянецът беше треньор на младежите, а преди това е водил и юношеските формации на България U19 и U17.

"Благодарности към президента Георги Иванов, към Изпълнителния комитет на федерацията, както и към спортно-техническия директор г-н Котев, за гласуваното доверие. Ще се постараем да го оправдаем. Благодарен съм, че ми се позволява да завърша дългия път, който извървях дотук. През цялото това време се развивах. Предстои ми защита на дисертационен труд. В моя екип има вече доктор - Явор Вълчинов. Ивайло Йорданов няма нужда от представяне. Николай Чавдаров има огромен опит в развитието на младите вратари в България. Аз съм треньор, който много държи на дисциплината и правилата. Ще има правила, които ще се отнасят за всички. Когато някой ги наруши, няма да има проблем с мен, а с правилника. Основната ми цел е не играчите да нарушават правилата, а да създадем един много добър колектив, добра атмосфера, каквато беше в младежкия национален отбор. Играчите, със своето представяне, след мач и тренировка, да бъдат удовлетворени. Убеден съм, че сега е точният момент. Знаем нивото на противниците ни. Ние вярваме на тези момчета.

Радващото е, че аз познавам тези футболисти и те познават много добре мен, екипа и характера ми, който много малко хора могат да го изтърпят. През последните 7 години младежкият национален отбор е бил пример за подражание. Не смятам, че ще има проблем с дисциплината.

Утре ще разберете повиквателните за хората, които играят в чужбина. Ще има нови имена. Не обичам думата "подмладяване". Вратите на националния отбор са отворени за всички, които са в най-добра моментна форма. Приоритет, разбира се, ще бъдат играчите, които са минали от младежкия национален отбор и сме работили заедно.

Илиан Илиев постави една добра основа. Смятам, че измъкна отбора от едно тежко състояние. Ние също го поемаме в тежко състояние с оглед тежката група, която имаме, и мачовете, които ни предстоят. Имаме си основа, ще създадем положителна среда, за да може играчите да се представят по най-добрия начин. Искаме преса, единоборства, печелене на единоборства. Да играем модерно, да създаваме положения и да вкарваме голове. С опита си в юношеските и младежките гарнитури смятам, че имаме талантливи състезатели. Наша е отговорността да им създадем условия те да се развиват и да покажат максимума от техните възможности.

Никой не е вечен, както и ние. Въпросът е какво ще оставим след нас. Искаме да променим отношението към самите състезатели, както и отношението към мъжкия национален отбор. Не ме притеснява срокът на договора.

Виждахме се с Тошко Янчев, предал съм абсолютно цялата информация от лагери и мачове. Надявам се на една добра съвместна работа с него. За тези мачове той ще може да разполага с всичко, с което аз разполагах в предните два мача. Винаги ще има моята подкрепа и винаги вратата ще бъде отворена за съвет или помощ, ако има нужда. Не бих причинявал на някого това, което във времето на мен са ми причинявали по една или друга причина. Трябва да работим заедно и в екип. Да гребем в една лодка и ако може тази лодка да пътува добре и да стигне далеч.

В последните 15-20 години треньорската професия в световен мащаб се развива много динамично и ако преди бяхме свикнали в един отбор да има един старши треньор, един помощник-треньор и треньор на вратарите, в днешно време няма как да бъде без екип. Моят екип е голям. Тези хора, които са били с мен в младежкия, 90% от тях ще бъдат и в мъжкия. Ще имаме кондиционен треньор и анализатор. Сам треньорът не може да разбира от всичко.

Турция и Испания? Изключително предизвикателство за нас. Ще му се насладим. Ще подходим с нужното уважение, но в никакъв случай със страх и респект. Имат страхотни футболисти, знаем тяхното ниво. Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите. Това трябва да е една допълнителна мотивация за играчите.

Илиан Илиев промени националния отбор. Когато започна своята работа, обликът на отбора се промени. Не мога да коментирам дали е успял, или не. Поговорихме за взаимоотношенията в отбора, за тактиката, която се използва. Какво ни е липсвало, какво да надградим. Разликата между клубен отбор и начина на работа там и в националните селекции е голяма. Не е гаранция, когато имаш 500 мача като клубен треньор, че ще се представиш отлично като национален треньор, или обратното.

Имаме добри футболисти. Имаме футболисти с характери. Ние тактически ще ги подготвим, физически много-много не можем да повлияем. Това, което ще искаме, е да не се страхуват от никого. С отборна игра, себераздаване и приятелство на терена ние да побеждаваме по-скъпите футболисти. Имаме го опита в младежкия национален отбор. Изправяли сме се срещу много силни отбори.

Ако беше лесно, нямаше да сме ние. Играчите трябва да се чувстват щастливи, че правят това, което обичат.

Обръщам внимание на всички критики по мой адрес, особено на градивните. Не се притеснявам за моя имидж. Единственото, което ме интересува, е, че националният отбор е над всичко. Не може да се използва за лични цели и облаги. Аз съм един от най-големите противници на черното тото. В моята кариера съм имал случаи и съм бил безкомпромисен. Надявам се такива състезатели да не попадат в младежкия национален отбор. Винаги има изключения. Всеки играч може да направи грешка", каза Димитров.

