Александър Димитров повика дебютант в националния отбор, куп легионери се завръщат за мачовете с Турция и Испания

  • 26 сеп 2025 | 12:54
  • 46686
  • 67

Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври. На 11 октомври "лъвовете" посрещат Турция на стадион "Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

В състава се завръщат Петко Христов, Виктор Попов, Филип Кръстев и Здравко Димитров, а Атанас Чернев получава дебютна повиквателна за "трикольорите". Своите места обаче губят Иван Дюлгеров, Алекс Петков, Фабиан Нюрнбергер, Георги Миланов, Александър Колев.

Ето и пълния списък с повиканите легионери: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в efbet Лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

